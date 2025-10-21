Pedro Pascal, duramente criticado tras acudir a una manifestación contra el autoritarismo en Estados Unidos

Pedro Pascal se ha consolidado no solo como uno de los actores más reconocidos y cotizados del momento en Hollywood, sino también como una voz constante en defensa de los derechos de las minorías.

A lo largo de su carrera, el intérprete chileno-estadounidense ha demostrado un compromiso genuino con causas sociales vinculadas a la igualdad, la diversidad y la justicia, en especial con los derechos de las personas transexuales, en apoyo a su hermana Lux Pascal que pertenece al colectivo.

Su activismo no se limita a declaraciones en redes sociales, sino que también está presente en campañas, eventos y manifestaciones que buscan promover la inclusión y el respeto.

Pedro se ha sumado este fin de semana a una manifestación que tiene por nombre "No Kings", en la que condenan el autoritarismo del gobierno frente a una falta de democracia.

Pascal ha publicado un post en Instagram del momento que ha compartido con miles de manifestantes que sostenían carteles y camisetas con frases como: "Libertad", "Soy antifa, antifascista, antirracista" o "Black-Brown-Unity", una corriente política que busca la unión de personas de color frente al supremacismo blanco.

No obstante, las reacciones no se hicieron esperar y la publicación se llenó de comentarios de todo tipo:

"Supongo que se está preparando para su próximo papel como ciudadano preocupado", decía un usuario para después llamarlo "izquierdista loco" que "se estaba convirtiendo en uno de los actores más odiados del mundo". "¿A quién le importa el activismo político de Pedro Pascal? Acéptalo. DJT es tu presidente", decía otro usuario.

Por otro lado, el actor recibía otras palabras de apoyo como: "Pedro Pascal nunca se pierde una causa. Tiene un gran alcance dentro y fuera de la pantalla", comentaba otra persona en apoyo al actor.

"Esto me demuestra que apoyo a la persona correcta", escribía otro.

El intérprete aparece en una foto con un cartel en el que se leía "No Kings" (no reyes) en la parte superior y "Only Queens" (solo reinas) en la inferior, un gesto que se ha interpretado en redes como un reproche al expresidente Donald Trump y una muestra de apoyo al colectivo LGTBQ+.

La manifestación, que se desarrolló simultáneamente en varias ciudades de Estados Unidos, ha sido descrita por sus organizadores como una de las mayores movilizaciones de un solo día en la historia reciente del país, según recoge TMZ, ya que asistieron 7 millones de personas.