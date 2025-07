Brad Pitt reconoce sus errores durante el divorcio con Angelina Jolie: "Fue una situación muy tóxica"

El matrimonio entre Brad Pitt y Angelina Jolie fue uno de los más célebres de la industria de Hollywood. La pareja, también conocida como Brangelina, anunció su ruptura en 2016. Sin embargo, el divorcio se demoró hasta ocho años: una batalla legal de la cual el oscarizado actor se hace en parte responsable.

El dilatado proceso judicial, concluido en 2024, ha pasado factura a Brad. Unas recientes declaraciones de una fuente cercana explican que el protagonista de Malditos Bastardos vio cómo "el divorcio controlaba su vida durante muchos años". Ahora bien, según esta misma fuente relata, no parece tener rencores hacia Angelina: "la amaba y él sabe que cometió errores".

Brad Pitt y Angelina Jolie | Gtres

Los seis hijos del matrimonio destacan como uno de los ejes de las disputas durante la separación. Tanto es así que la fuente señala que "pusieron a los niños en su contra". No obstante, insiste en que Brad Pitt "no culpa a Jolie de todo". Lo que sí se ha dejado claro en estas últimas declaraciones al respecto es que fue "una situación muy divisiva y tóxica".

Pasado un año del final de la pelea legal entre ambas estrellas del cine, la fuente afirma que "su mayor arrepentimiento es no poder repararlo"; destacando que, aunque "el caso esté cerrado, no hay ganadores", según ha recogido US Weekly. Una reparación que, efectivamente, resulta lejana "a pesar de haber dejado de beber". Y es que la fuente también se hace eco del estado actual de Angelina: "No está en condiciones de perdonarlo y es probable que nunca lo esté".

Brad Pitt y su novia Ines de Ramon en la premiere de F1 en Nueva York | Reuters

No obstante, el actor de 61 años ha sabido reconstruir su vida sentimental y continúa su relación con Ines de Ramon (32).

Ambos han seguido con su carrera profesional por separado. Brad acaba de lanzar F1: La película y Angelina, tras protagonizar la nominada al Oscar Maria Callas, se prepara para estrenar Couture este mismo año.