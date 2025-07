Jeremy Renner rompe su silencio sobre las acusaciones de amenazar de muerte a su exmujer

Jeremy Renner no es aficionado a ocupar titulares con su vida privada y, por eso, se casó con Sonni Pacheco con absoluta discreción en 2014. Sin embargo, el matrimonio no duró y, cuando comenzó el divorcio, se vio salpicado por polémicas en torno a presuntas actitudes violentas, las drogas y el abuso del alcohol.

Medios estadounidenses afirmaron haber accedido a documentos judiciales en los que Pacheco afirmaba que el actor consumía sustancias y bebía frente a la hija que tienen en común. También que la había amenazado de muerte. Renner desmentía estas declaraciones en dichos documentos y, ahora, quien fuera Ojo de Halcón en el MCU ha recordado aquellos duros momentos de su vida.

Jeremy Renner | Getty Images

"Que te acusen de cosas que no has hecho", comienza Renner cuando se remonta a la época del divorcio, "no le sienta bien a nadie". De hecho, va más allá y categoriza de "clickbaits" los titulares de aquel entonces, afirmando que le "hiere y deshumaniza a la gente" en una entrevista con The Guardian.

Además, ha querido dejar claro que no es especialmente entusiasta de las fiestas. "No es mi estilo", comenta cuando le preguntan sobre las drogas y el alcohol. Aunque sí explica que quizás la vida de Hollywood le pasara factura durante su matrimonio, dado que su poca afición a los bares provocó que su casa fuera "a la vez una guardería y un club nocturno".

En cuanto al proceso de divorcio, Renner afirma que todo se resolvió sin problemas: "Solo son abogados hablando. Son abogados discutiendo. La custodia fue fácil". También ha querido dejar claro el estado de la relación actual con su exmujer cuando le han preguntado por su hija Ava, explicando que "su madre y yo nos llevamos muy bien. Estamos presentes el uno en la vida del otro. Es precioso".

Jeremy Renner | Getty

No obstante, el actor sigue reticente a hablar de su vida privada, ya que según él "no es asunto de nadie". Eso sí, ha aprovechado la entrevista para recordar que Pacheco y él se llevan de maravilla: "Es genial. Ha tenido un bebé y me envía fotos preciosas".

Jeremy Renner sufrió un grave accidente con un quitanieves a principios de 2023, salvando a su sobrino en el proceso. Un gesto que demuestra que, lejos de esos titulares que "le dan igual", es un héroe también tras las cámaras.