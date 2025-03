La actriz de Matilda, Mara Wilson, recuerda el acoso que recibió Michelle Trachtenberg de niñas y la llamaban "Harriet la puta"

Mara Wilson, una de las actrices infantiles más conocidas por su papel en Matilda con tan solo 9 años, ha recordado con bonitas palabras a su amiga fallecida el 26 de febrero Michelle Trachtenberg a sus 39 años.

Según ha comentado la actriz, ambas habían perdido el contacto y cuando se enteró de su fallecimiento sintió un dolor inmenso por no haber podido volver a verla. Las dos actrices se conocieron en los años 90 cuando comenzaron sus carreras como estrellas infantiles, Wilson con Matilda y Trachtenberg con Harriet la Espía.

"Me di cuenta de que no solo era simpática, sino también extraordinariamente inteligente", recuerda la actriz en un ensayo para Vulture. "Sin embargo, se las arreglaba para no ser condescendiente ni intentar impresionar con palabras grandilocuentes, como otros niños (incluyéndome a mí) podrían haber hecho. Era inteligente, pero también tenía seguridad en sí misma y no necesitaba presumir".

Michelle Trachtenberg | 20th Century Fox

Además, ambas acudieron a la misma escuela en la ciudad de Los Ángeles, donde se fortaleció su amistad. Ahora Wilson cuenta lo mal que lo pasóla estrella de Buffy, cazavampiros, con las burlas y el acoso de los otros niños.

"¿Los niños aquí son crueles contigo?", le preguntó Trachtenberg a Wilson. "Porque conmigo lo son... Me llaman Harriet la Puta, Harriet la Bruja, Harriet la Espía Repelente... y cosas mucho peores. Nunca paran", continuó diciendo entre lágrimas.

"Todos se enamoraron de Michelle Trachtenberg", comenta Wilson, alegando que fue precisamente su fama y simpatía lo que la hizo incomprendida en la escuela. "Cada vez que oía a alguien decir 'Michelle Trachtenberg', un niño saltaba a decir que había oído que era mala, engreída, una completa imbécil", añade.

Pero ante todas estas burlas, la actriz defendió a su amiga respondiendo ante los abusones: ¡No lo es... es muy simpática! Además, expresa que "no podía conciliar" los insultos que se le lanzaban a Trachtenberg "con la Michelle que yo conocía, la que siempre fue cálida y amable".

Ante las lágrimas de su amiga, Wilson reflexionó y llegó a la conclusión de que "ser actriz infantil se trata, en gran medida, de hacer felices a todos".

"Me parecía cruelmente irónico que nos odiaran tanto cuando nuestra razón de ser era caerle bien a la gente", confiesa.

La propia Trachtenberg, ya de adulta, se sinceró sobre el acoso escolar que sufrió en su infancia y los desafíos que tuvo que enfrentar a la hora de relacionarse a causa de la fama a través de un post en 2020 cerca del Día de San Valentín.

"En mi época, todos los niños tenían que escribir una maldita tarjeta de San Valentín para cada compañero de clase. Yo nunca recibí una a propósito. Se suponía que todos debían recibir una, pero a mí nadie me la daba porque pensaban que no necesitaba esa atención. Tanto los niños como el personal se reían y creían que los demás sí debían recibir una. Al parecer, por ser actriz desde los 3 años, yo no la necesitaba", escribió, acompañado de una foto de ella en la película Harriet la Espía.

"Los niños eran crueles... Todavía tengo cicatrices de cuando me tiraron por las escaleras y me estrellaron contra las taquillas de cabeza", añadió Trachtenberg.

Ahora, Wilson ha confesado el dolor que siente por el fallecimiento de la que un día fue su amiga y se ha lamentado por haber perdido el contacto y no haberle agradecido todos los momentos compartidos juntas.