Emma Watson reaparece por sorpresa junto al príncipe Guillermo tras 7 años retirada de la actuación

Emma Watson ha sorprendido al mundo con una inesperada y muy poco habitual aparición pública en Londres.

La actriz de 36 años, que se ha mantenido prácticamente apartada del foco mediático y de la primera línea de Hollywood desde que rodó su última película en 2019 (Mujercitas), ha reaparecido para participar en el evento "United for wildlife" de la Fundación Real.

En esta cita benéfica, Watson ha compartido escenario e interactuado de cerca con el príncipe Guillermo y el actor Benedict Cumberbatch, un compromiso ecologista que ha querido visibilizar activamente en sus redes sociales: "El tráfico de fauna silvestre es solo la punta del iceberg de una explotación desmedida. Puede ser la señal de alarma de una industria que causa un daño tremendo (pero que, por lo tanto, tiene la oportunidad de generar un impacto enorme) tanto para las personas como para el planeta".

El príncipe Guillermo, Benedict Cumberbatch y Emma Watson | Reuters

Este regreso a la esfera pública llega en un momento en el que los fans de Harry Potter siguen muy de cerca los pasos de sus protagonistas originales, especialmente tras conocerse los nuevos y esperados detalles sobre el reboot de la saga en televisión.

En cuanto a su vuelta a la actuación, Watson ya había comentado anteriormente a Hollywood Authentic que extraña "ejercer" su profesión: "En cierto modo, me saqué la lotería [con la actuación], y lo que me pasó es muy inusual".

"Un componente más importante que el trabajo en sí es la promoción y venta de esa obra, de esa pieza artística. El equilibrio puede desequilibrarse por completo. Creo que seré sincera y directa: no echo de menos vender cosas. Me resultaba bastante desmoralizador", confesaba la actriz.