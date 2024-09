Actores con fobias inusuales: miedo a los cerdos, al agua o a los cementerios

¿Alguna vez has estado a punto de desmayarte al ver una aguja?, ¿sientes terror si ves una muñeca de porcelana como la que tenía tu abuela en el desván?, ¿gritas cada vez que tienes una serpiente frente a ti?, ¿acaso te tiemblan las piernas si te subes a un rascacielos y te asomas al vacío a través de la barandilla? No te preocupes, que tener miedos y fobias es algo bastante común, aunque no todas son tan "típicas" como las de las alturas o bichos, pero, por supuesto, no por ello menos respetables. Y nadie está a salvo, ni siquiera los famosos de Hollywood, cuyas fobias repasamos hoy.

Miedo a volar

Jennifer Aniston en los Emmy 2024 | Reuters

Empezamos con uno de los miedos más comunes, la aerofobia, que padecen no pocas personas: Jennifer Aniston, Whoopi Goldberg, Penélope Cruz, Sarah Jessica Parker, Cher o Meryl Streep intentan coger el avión lo menos posible. Y no es solo cosa de chicas, también le pasa a dos grandullones que han interpretado a héroes de acción, como Sylvester Stallone y Bruce Willis. Otros famosos con miedo a volar son Tony Curtis, John Madden, Muhammad Ali, Johnny Cash o Michael Jackson.

Miedo a los cerdos

Orlando Bloom | Getty

Esta, en cambio, nos sorprende más: Orlando Bloom tiene miedo a los cerdos. Aunque él nunca ha hablado del tema en primera persona, se hizo público que durante el rodaje de la película El reino de los cielos se escapó un cerdo y Bloom salió corriendo presa del pánico huyendo de él. Otros famosos como George Clooney o Miley Cyrus, en cambio, han tenido cerdos como mascotas.

Miedo a los payasos

Daniel Radcliffe | Getty

Daniel Radcliffe, el eterno actor de Harry Potter, sufre coulrofobia, lo que significa miedo a los payasos. Es un temor que comparte con los también actores Johnny Depp y Robert Pattinson, así como con el rapero P Diddy. En el caso del actor de Crepúsculo, su miedo viene de una terrible experiencia que vivió de niño. Tal y como contó, la primera vez que fue a un circo, el coche de juguete de un payaso explotó y este murió por las quemaduras.

Miedo a las arañas

Rupert Grint | Gtres

Pasamos de un actor de Harry Potter a otro, pues Rupert Grint, conocido por su papel de Ron Weasley tiene miedo a las arañas, es decir, aracnofobia. Y si recordáis Harry Potter y la Cámara de los secretos sabréis que ahí el muchacho tuvo un problema... El equipo intentó grabar con arañas de verdad, pero cuando Rupert tuvo un ataque de pánico al ver una sobre su pierna, decidieron optar por arañas digitales. Justin Timberlake, por cierto, también sufre este miedo.

Miedo a la oscuridad

Keanu Reeves en John Wick: Chapter 4 | Cordon Press

"¡Papá, no apagues la luz!". El miedo a quedarse a oscuras, la nictofobia, es bastante común cuando somos pequeños, pero luego, en la mayoría de los casos, va desapareciendo. No así para Keanu Reeves, Harry Styles o Megan Fox. No sabemos cómo harán en los rodajes nocturnos...

Miedo al agua

La acuafobia o hidrofobia es el miedo al agua, no a beberla, sino a situaciones como estar en una piscina o en el mar. Por ejemplo, la actriz Christina Ricci asegura que si está sola en una piscina tiene la sensación de que una puerta se va a abrir debajo suya y se la va a tragar. O, en el caso de Michael Jordan, su acuafobia se manifiesta sobre todo en mar abierto debido a que de niño presenció el ahogamiento de un amigo. El caso de Carmen Elektra también es llamativo, si tenemos en cuenta de que fue actriz en la serie Los vigilantes de la playa. Ricci, por cierto, también tiene botanofobia (miedo, o más bien asco, a las plantas de interior).

Miedo a las mariposas

Nicole Kidman | Getty

La actriz Nicole Kidman ha confesado tener desde niña lepidopterofobia, esto es, miedo a las mariposas. Incluso ha contado que una vez se metió en un mariposario, en el Museo Americano de Historia Natural, para intentar enfrentarse a esta fobia, pero su cuerpo se quedó paralizado.

Miedo a las serpientes

Matt Damon | Getty Images

El pánico a las serpientes, una de las zoofobias más extendidas, se llama ofidiofobia y quienes lo padecen sufren incluso viendo una de juguete. Le pasa, por ejemplo, a Matt Damon (quien también sufre de agorafobia********

, es decir, miedo a lugares pequeños o quedarse atrapado). Según contó Scarlett Johansson, Damon lloraba como un bebé durante el rodaje de Un lugar para soñar al involucrar serpientes. Pero ella también lo pasó mal: la actriz padece ornitofobia, miedo a las aves, y le tocó una escena con pavos reales (también sufre blatofobia, miedo a las cucarachas).

Miedo a la comida parlanchina

Kevin Bacon y Kyra Sedgwick | Getty

Según contó en el programa de Jay Leno el actor Kevin Bacon, su esposa, la también actriz Kyra Sedgwick (conocida por la serie The Closer) tiene una fobia muy peculiar: le da miedo la comida que habla. ¿Y cómo es esto? Dice que si por ejemplo ve un anuncio de una comida animada que habla le da pavor. E incluso dijo que una vez él rechazó hacer un anuncio de M&Ms por esta razón.

Miedo a los cementerios

Sarah Michelle Gellar | Getty

Sí, los cementerios dan yuyu. Al menos para mucha gente que no es fan de Halloween precisamente, pero el caso que nos ocupa es un claro ejemplo de "en casa del herrero, cuchillo de palo". Y es que la famosa que tiene miedo a los cementerios no es otra que Sarah Michelle Gellar, la mismísima Buffy, Cazavampiros. Esa es la razón por la que la serie nunca grabó en cementerios reales: siempre eran decorados.