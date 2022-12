Un accidente en esta película podría haber sido la causa del triste final de la carrera de Bruce Willis

El entorno de Bruce Willis teme que su batalla contra la afasia pueda estar relacionada con las lesiones que sufrió cuando supuestamente un dispositivo pirotécnico lo golpeó en la cabeza en un set de rodaje en 2002.

Las demoledoras noticias sobre el estado de salud de Bruce Willis se conocieron en marzo de 2022 y fueron un duro golpe para Hollywood y para los fans del legendario actor.

Bruce Willis se retiró de la interpretación tras ser diagnosticado con afasia, una enfermedad cerebral que afecta a su capacidad verbal y de expresarse. La noticia fue comunicada en nombre de toda su familia por su exmujer, la actriz Demi Moore.

En un mensaje dedicado a sus fans y firmado por ella, su mujer Emma Heming y sus hijas con ambas, explicaban los momentos duros que están pasando y cómo la enfermedad está afectando a Willis.

"A los increíbles seguidores de Bruce, como familia queremos compartir que nuestro querido Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente ha sido diagnosticado con afasia, lo cual está afectando a sus habilidades cognitivas", revelaba entonces Demi.

Varios meses después, el 13 de diciembre, Demi Moore publicaba estas entrañables fotos familiares en las que podemos ver a un deteriorado pero sonriente Bruce Willis.

The Sun publicó entonces una noticia en la que apuntaba a la posible causa de la enfermedad que sufre Bruce Willis y que le ha obligado a retirarse. Al parecer Bruce, ahora de 67 años, presentó una vez una demanda contra una productora, alegando que sufrió lesiones graves en un accidente mientras filmaba 'Tears of the Sun' en 2002, una película de acción dirigida por Antoine Fuqua.

Un amigo le dijo a The Sun que la familia del actor creen que podría haber una conexión entre el incidente reportado y el diagnóstico de afasia del icónico actor.

El amigo dijo: "Los cambios se hicieron evidentes hace unos cinco años. Al principio no fue nada importante, solo pequeñas cosas, como necesitar ayuda con sus frases mediante el uso de auriculares".

"Todos los que lo conocían sabían que algo andaba mal, pero no sabíamos el diagnóstico exacto. Sabíamos que algo andaba mal cognitivamente, eso no era un secreto, pero este diagnóstico específico y el hecho de que ya no iba a actuar más fue sorprendente", sentenció.

Willis demandó en 2004 a la productora Revolution Studio y al profesional de efectos especiales de la película de acción Joe Pancake en 2004, alegando que había sufrido "lesiones físicas y mentales sustanciales" después de haber sido golpeado por un "squib", un explosivo de efectos especiales destinado a parecer como el impacto de los disparos, durante la producción de octubre de 2002.