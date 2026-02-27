Nova continúa como la cadena femenina líder y Mega crece con El Chiringuito de Jugones de líder

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder

Nova (1,9%) vuelve a ser la cadena femenina líder, a una ventaja de +0,7 puntos sobre su inmediata competidora, de nuevo máxima distancia de temporada. También es este mes la temática más vista en el consumo en diferido y lidera la Tarde (3,1%) y el Prime Time (2%) en L-V y, por tanto, su franja de novelas (L-V 15.00-22.45 horas) con un 2,7%.

Vuelve a conseguir las series más vistas de las temáticas con Vino el amor (3,2% y 284.000), Emanet (2,9% y 280.000), el estreno de Leyla (2,2% y 280.000), El amor invencible (2,4% y 266.000) y Cuando seas mía (3,2% y 259.000), todas líderes. Además, superan a su directa competidora Marina (3% y 234.000), Amor sin límite (1,9% y 232.000) y Pasión de gavilanes el fin de semana (2% y 220.000).

Neox (1,7%) despunta en jóvenes, 25-44 años y Target Comercial

Neox (1,7%) consolida su audiencia desde que inició el año y vuelve a conseguir sus mejores registros entre el público joven (2,5%), los espectadores de 25-44 años (3,6%) y el Target comercial (2,3%). Los Simpson (2% y 173.000) suman otro mes como la serie de animación más vista de la TV, es líder en Target Comercial (3,6%) y sigue siendo uno de los contenidos más vistos del canal, junto con el Cine (179.000 y 1,8%) y The big bang theory (174.000 y 2%), que también lidera en Target Comercial (3,2%).

Mega (1,3%) sigue líder con El Chiringuito de Jugones

Mega (1,3%) sube respecto a enero y vuelve a ser líder con El Chiringuito de Jugones que continúa como lo más visto de la cadena, líder un mes más. El programa capitaneado por Josep Pedrerol consigue 162.000 seguidores, 550.000 espectadores únicos y un 4% de cuota media, consiguiendo su tercer mes más visto de la temporada. En el ranking de la cadena siguen también Batalla de restaurantes (182.000 y 1,6%) y Vida bajo cero (108.000 y 1,3%) entre sus contenidos más vistos.

Atreseries (1,8%) reina entre las cadenas de nueva creación

Atreseries mantiene su seguimiento y también su liderazgo entre las cadenas de nueva creación. En febrero, en el top más visto del canal se encuentran Bright Minds (190.000 y 2%), Forever (175.000 y 1,9%), y Crimen en el trópico (164.000 y 2,1%