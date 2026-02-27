AUDIENCIAS FEBRERO
laSexta (6,1%) crece de nuevo y firma su 2º mejor mes de la temporada
laSexta firma un 6,1% de cuota de pantalla en febrero y continúa subiendo desde el inicio de año hasta su 2º mejor mes del curso. En Prime Time, sube respecto a enero y también registra su segundo mejor mes de temporada en la franja estelar (5,8%), mientras que en Target Comercial (7,3%) vuelve a imponerse a su inmediato competidor.
La Mañana de lunes a viernes (9,9%) es su franja más fuerte, donde Aruser@s sube y es líder sobre sus competidores privados. Al Rojo Vivo registra su 2º mes más visto de la temporada y laSexta Noticias, su mejor cuota de temporada, con todas sus ediciones por delante de las de su competidor, con especial crecimiento en el fin de semana.
Más Vale Tarde y laSexta Clave siguen por delante de su competidor, mientras que laSexta Xplica firma su mejor febrero histórico y Lo de Évole y El Intermedio repiten como los programas más vistos de la cadena.
- Aruser@s (13,5% y 316.000) sube y es líder sobre sus competidores privados, además del programa con mayor cuota de la cadena. Es líder absoluto entre los espectadores de 35-64 años y consigue cada mañana más de 940.000 espectadores únicos
- Al Rojo Vivo (7,8% y 311.000) consigue su 2º mes más visto de temporada y continúa entre los programas de mayor aportación a la cadena, consiguiendo 2,1 millones de espectadores únicos cada día
- laSexta Noticias (7,8% y 720.000) consolida su seguimiento del mes pasado, registrando su mejor cuota de la temporada. Es, nuevamente, líder sobre la oferta informativa de su rival, con una ventaja de +1,2 puntos y con todas sus ediciones por delante de las de su competidor
- laSexta Noticias 14H L-V (8,4% y 723.000) registra su 2º mejor dato de temporada y su mes más visto. Consigue cada día más de 1,2 millones de espectadores únicos
- laSexta Noticias 20H L-V (7,2% y 714.000) continúa entre sus mejores meses de la temporada. Gana al informativo de su inmediato competidor aumentando la ventaja a +1,8 puntos, la edición de la cadena que más distancia tiene sobre la de su rival y se queda a apenas tres décimas del informativo de la primera cadena de su grupo adversario
- laSexta Noticias FDS firma otro mes con grandes resultados. La edición de las 14H (8,8%, 628.000) crece en la doble comparativa y registra su mejor cuota en casi 4 años, desde abril de 2022 y su mes más visto desde noviembre de 2024, mientas que la de las 20H (7,8% y 806.000) vuelve a ser la edición más vista de la cadena, creciendo a su 2ª mejor cuota mensual de temporada (además de su mejor febrero en 7 años, desde 2019) y también su mes más visto desde noviembre de 2024
- Más Vale Tarde (5,9% y 471.000) supera de nuevo a su inmediato competidor. Destaca en Target Comercial (8,7%) y repite como el programa de mayor aportación de la cadena. Cada día, es visto por 2,3 millones de espectadores únicos
- laSexta Xplica (6,8% y 557.000) sigue en su gran seguimiento y crece +1,3 puntos respecto a hace un año, alcanzando su mejor febrero histórico. Es el programa con mayor audiencia acumulada de la cadena, superando los más de 3,5 millones de espectadores únicos
- Lo de Évole (9,1% y 1.120.000) vuelve a ser lo más visto de la cadena, liderando sobre todos sus competidores privados y creciendo +1,5 puntos respecto a enero, el mes de su estreno. Destaca también en el número de espectadores únicos, con 2.451.000 cada domingo. Este mes, arrasa con la doble entrega de Iñaki Urdangarin, que se alzó como líder absoluto y lo más visto de la noche con sus dos emisiones del día 1, ambas en récords. La primera parte de la entrevista fue líder con 1.455.000 seguidores, un 10,8% y 3,2 millones de espectadores únicos, siendo la emisión más vista de la temporada de laSexta y la más vista para el programa desde hace casi un año (2 de marzo de 2025), mientras que la segunda parte lideró igualmente con 1.388.000 seguidores de media, 2.354.000 espectadores únicos y un 12,6% de cuota, su cuota más alta desde hace 3 años (19 de febrero 2023)
- El Intermedio (6,6% y 865.000) continúa como el programa diario más visto de la cadena, consiguiendo cada día del mes más de 2,5 millones de espectadores únicos
- Jugones (5,3% y 517.000) sube a su 2º mes más visto de la temporada y su mejor cuota desde octubre, de nuevo por delante de su adversario y sumando cada día cerca de 830.000 espectadores únicos
- Zapeando (5,5% y 492.000) destaca nuevamente en Target Comercial, con un 9,9%, donde es 2ª opción. Alcanza 1,4 millones de espectadores únicos
- laSexta Columna (6,2% y 720.000) sube respecto al mes pasado y obtiene su 2º mejor mes de la temporada, además del más visto. Sigue despuntando en los espectadores únicos que consigue cada viernes, con cerca de 2 millones
- Equipo de investigación (6% y 657.000) también crece respecto al mes pasado y anota también su 2º mejor mes de temporada en cuota y su mes más visto. Supera cada viernes los 1,9 millones de espectadores únicos
- laSexta Clave (4,5% y 539.000) continúa por delante de su inmediato competidor otro mes y consiguiendo cada día una media de 900.000 espectadores únicos
- El Objetivo (5,4% y 353.000) ofrece este mes un único especial, Tras los pasos de los matones de Trump, que consigue cerca de 1,9 millones de espectadores únicos
- La Roca (4,8% y 443.000) firma su 2º mejor mes de la temporada, destacando en los espectadores únicos que consigue, con más de 3,4 millones
