laSexta (6,1%) crece de nuevo y firma su 2º mejor mes de la temporada

laSexta firma un 6,1% de cuota de pantalla en febrero y continúa subiendo desde el inicio de año hasta su 2º mejor mes del curso. En Prime Time, sube respecto a enero y también registra su segundo mejor mes de temporada en la franja estelar (5,8%), mientras que en Target Comercial (7,3%) vuelve a imponerse a su inmediato competidor.

La Mañana de lunes a viernes (9,9%) es su franja más fuerte, donde Aruser@s sube y es líder sobre sus competidores privados. Al Rojo Vivo registra su 2º mes más visto de la temporada y laSexta Noticias, su mejor cuota de temporada, con todas sus ediciones por delante de las de su competidor, con especial crecimiento en el fin de semana.

Más Vale Tarde y laSexta Clave siguen por delante de su competidor, mientras que laSexta Xplica firma su mejor febrero histórico y Lo de Évole y El Intermedio repiten como los programas más vistos de la cadena.