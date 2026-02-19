ATRESMEDIA arranca 2026 ratificando su liderazgo en el consumo digital y atresplayer firma récord desde mayo de 2024

ATRESMEDIA comienza 2026 como terminó 2025: reafirma su liderazgo absoluto en las audiencias digitales y, al igual que en el ranking de televisión, se sitúa nuevamente como el grupo audiovisual líder en internet, posición que ocupa sin interrupción desde abril de 2016. Los últimos datos de Comscore, relativos a enero de este año, así lo confirman, otorgando el liderazgo en el consumo digital al Grupo con 23,7 millones de visitantes únicos (+2% en la comparativa interanual), un resultado con el que vuelve a superar con rotundidad a su inmediato competidor, al que aventaja en un +93% o, lo que es lo mismo, consiguiendo más de 11,4 millones de visitantes únicos que su adversario.

Además, en el primer mes de 2026, Atresmedia vuelve a situarse por delante de todos sus rivales en el ranking de sites más visitados en España al ocupar la 9ª posición y de nuevo muy por delante de competidor directo, que se sitúa en la 32ª.

atresplayer arranca el año al alza y con su mejor mes desde mayo de 2024

atresplayer comienza con fuerza el año y alcanza los 3,2 millones de visitantes únicos, registrando así su mejor dato desde mayo 2024 y tras experimentar un crecimiento intermensual del +5% e interanual del +20%.

Un récord con el que reafirma su firme compromiso con la calidad, la innovación y la diversidad, sumando de forma constante contenidos nuevos y exclusivos que enriquecen un catálogo único en entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Una propuesta que la consolida como la plataforma en español más completa y prestigiosa, con proyección y reconocimiento tanto en el ámbito nacional como internacional.

Tras convertirse en plataforma que más producción nacional ha estrenado en el último año, atresplayer ha arrancado fuerte 2026.

Así, ha llegado una de sus apuestas más esperadas, Padre no hay más que uno, la serie, una comedia repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables. Creada por Inés de León, presenta a la familia Vicho Vaello, formada por Daniel Pérez Prada en el papel de Mateo, el padre de familia, y Mariam Hernández como Helena, su mujer. El matrimonio vivirá numerosas aventuras familiares junto a sus cinco hijos: Claudio Gallego (Alex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Almodóvar (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Cahen (Bea). Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo, las abuelas, completan este nuevo reparto de personajes al que acompañarán invitados sorpresa del particular universo Padre no hay más que uno.

También ha seguido estrenando nuevos capítulos de Las hijas de la criada, adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023 y mejor estreno de la plataforma en 3 años. Y de la serie original Los Protegidos: Un nuevo poder con Luis Fernández, Ana Fernández, Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés, Maggie García y Cosette Silguero. Ambas producciones están ya disponibles al completo en la plataforma.

Antena 3, con 9,7 millones, su máximo en más de 3 años, y laSexta, también en ascenso con 9,4 millones, de nuevo TV líderes

En lo que respecta a las webs de televisión, las principales cadenas de Atresmedia vuelven a coronarse líderes en el ranking de consumo digital, encadenando su séptimo mes consecutivo en lo más alto y alcanzando resultados de récords.

Antena 3 consigue un excelente balance, ya que escala al liderazgo al conseguir 9,7 millones de visitantes únicos, su mejor dato desde diciembre de 2022, más de tres años, y tras crecer un +19% respecto al mes anterior y un +28% en relación con el dato interanual (frente a la caída de su inmediato competidor, -25%). Con este máximo, antena3.com registra la mayor ventaja con su inmediato competidor desde noviembre de 2023, un +40%.

laSexta.com, por su parte, colidera el ranking y lo hace con 9,4 millones de visitantes únicos, su segundo mejor mes desde agosto de 2024, y con un crecimiento de un +16% respecto a hace un año. Nuevamente, continúa a una abrumadora distancia sobre su principal competidor (+498%).

Antena 3 se alza líder entre las cadenas de televisión gracias al imparable seguimiento de Antena 3 Noticias, con 73 meses de liderazgo absoluto para los informativos de Antena 3, más de seis años, con las ediciones más vistas de la televisión, todas líderes absolutas y en máximos, además del especial líder y más visto en el horario estelar sobre lo ocurrido en Adamuz. También con el crecimiento de Espejo Público, que ha recogido toda la actualidad y ofrecido entrevistas con Isabel Díaz-Ayuso, Isabel Rodríguez, Juan Manuel Moreno Bonilla, Margarita Robles o Alberto Núñez Feijóo.

El Hormiguero se ha situado un mes más como líder absoluto y el programa más visto de la televisión junto a Pasapalabra, mientras que La Ruleta de la Suerte y Cocina abierta de Karlos Arguiñano han seguido triunfando en la mañana e Y ahora Sonsoles, en la tarde. En Prime Time, La ruleta de la suerte noche ha continuado con su liderazgo en las noches del sábado, Atrapa un millón ha cogido el relevo y El Desafío lo ha sumado en las noches de los viernes.

Sueños de libertad se ha coronado nuevamente como la serie más vista, encadenando otro mes como líder invicta y mejorando, además, su seguimiento, mientras que Una nueva vida y Renacer han sido las ficciones internacionales más seguidas.

En laSexta.com, el seguimiento de la actualidad política social, nacional e internacional ha sido claves para este nuevo crecimiento en digital. De nuevo a través de sus programas de actualidad e informativos de la cadena, con Al Rojo Vivo, laSexta Noticias, Más Vale Tarde, laSexta Clave, laSexta Xplica y El Objetivo alcanzando cifras de récord en un mes de enero especialmente intenso en acontecimientos, marcado por el accidente ferroviario de Adamuz, la captura por parte de de EE.UU de Nicolás Maduro, los planes de Trump con Groenlandia o la política migratoria cuando se cumple un año desde que el presidente llegara a la Casa Blanca, la tragedia en la estación de esquí de Los Alpes suizos, la creciente tensión en Irán o las borrascas registradas a finales de mes. A ellos se suma el éxito de El Intermedio y de Lo de Évole, los programas más vistos de la cadena.

Onda Cero logra cerca de 3 millones de visitantes únicos

En cuanto a las radios del grupo, Onda Cero alcanza en su entorno digital los casi tres millones de visitantes únicos, gracias al empuje informativo en las coberturas de los accidentes de trenes en Adamuz y Gelida, así como a la cobertura de servicio público sobre las alteraciones de horarios y cancelaciones en los desplazamientos ferroviarios en toda España. También contribuyeron a este dato la variedad de contenidos de entretenimiento y la extensa oferta de podcast, entre los que destacan los estrenos de la ficción Desierta sangre, de Paula del Fierro, o el true crime La Hermandad, de Cruz Morcillo.

Por su parte, Europa FM experimenta un crecimiento del 24% respecto al mes anterior, alcanzando los 756.000 visitantes únicos, gracias al tirón del morning show Cuerpos especiales, Con Eva Soriano y Nacho García, y a Me pones, con Juanma Romero; además del mix musical basado en Los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre.