Atresmedia, grupo privado líder en las Campanadas con 5 millones de espectadores y récord en atresplayer

Atresmedia triunfa con la retransmisión de sus Campanadas en Antena 3, laSexta y atresplayer. Lo hace reuniendo a 5 millones de espectadores en su retransmisión en abierto (Antena 3 y laSexta) y logrando récord absoluto en atresplayer, donde mejora un 20% su rendimiento respecto al año pasado.

Antena 3 cierra el último día del año como la televisión privada líder. Lo hace con un 14,7% de share, imponiéndose a su principal competidor privado en +8,2 puntos.

Presentadas por Cristina Pedroche y Alberto Chicote desde la Puerta del Sol de Madrid, la retransmisión de las Campanadas fueron líderes entre las televisiones privadas, logrando una media del 30,7% de share y 5 millones de espectadores en el minuto exacto de las Campanadas y aventajando a su principal competidor privado en +26,6 puntos.

La retransmisión completa de estas Campanadas Atresmedia crece respecto al año pasado y logra un 28,8% de share, 8,8 millones de espectadores únicos y una media de más de 4,1 millones de seguidores en su emisión en Antena 3 y laSexta. Fue la retransmisión líder entre las televisiones privadas y superando a su principal competidor privado en +24,8 puntos.

Por su parte, atresplayer arrasa con las Campanadas Atresmedia, que lograron récord histórico de una emisión de Campanadas en la plataforma de Atresmedia. La retransmisión de Antena 3 en atresplayer alcanza su mejor registro histórico de unas Campanadas y la emisión en laSexta creció en un +154% respecto al año anterior. Confirmando así el gran crecimiento y el éxito de esta emisión en la plataforma.

Adiós 2025 y Cantando al 2026, líderes entre las privadas

Antena 3 ha sido también la televisión privada líder en la noche con los especiales por los que apostó en Nochevieja. Adiós 2025 con Eva González y Roberto Leal al frente, ha sido la opción más seguida entre privadas con un 14,4% de share y 1,6 millones de espectadores de media. Superando a su principal competidor privado en casi 10 puntos. El especial alcanza además más de 4,1 millones de espectadores únicos.

Tras la emisión de las Campanadas, el especial musical Cantando al 2026 también gana entre las televisiones privadas, anotando un 14% de share y superando así en +9,8 puntos a su principal competidor privado. El programa roza los 7 millones de espectadores únicos y 1,5 millones de seguidores de media en la noche de Antena 3.

Antena 3 Noticias 1, informativo más visto del día

Un día más, Antena 3 es referencia informativa. Antena 3 Noticias 1, conducido por Sandra Golpe al frente, arrasa, lidera y sigue imparable con un espectacular 23,4% de share, situándose como el informativo más visto del día en toda la televisión. Aventaja a sus competidores principales en +15 y +9,2 puntos, respectivamente. Alcanzando 3,2 millones de espectadores únicos en Antena 3 y una media de 2,1 millones de seguidores.

Después, Antena 3 Deportes 1 también se sitúa como líder absoluto frente a todos sus rivales con un gran 20,9% de share y 1,9 millones de espectadores de media y más de 2 millones de espectadores únicos en su emisión.

En Prime Time, Antena 3 Noticias 2 se impone a todos sus competidores privados con un muy buen 17,8% de cuota de pantalla. El informativo conducido este miércoles por Esther Vaquero, supera a su principal rival privado en +13,9 puntos, rozando los 2,7 millones de espectadores únicos y +1,6 millones de seguidores de media.

Sueños de libertad, serie más vista del día

La ficción sigue triunfando cada tarde en Antena 3 con Sueños de libertad. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón es líder absoluta con un 14% de share y más de 1,3 millones de espectadores de media. Llega a los 2,3 millones de espectadores únicos y además sigue a grandes distancias de sus principales competidores, superándoles en +3,2 y +6,6 puntos.

El entretenimiento diario, líder en Antena 3

La Ruleta de la Suerte arrasa un día más y gira líder este miércoles con un espectacular 23,6% de share, superando a sus rivales en +11,9 y +15,8 puntos, respectivamente. El concurso conducido por Jorge Fernández y Laura Moure promedia más de 1,6 millones de espectadores y logra 3 millones de espectadores únicos. Antes, el espacio culinario Cocina abierta de Karlos Arguiñano es también líder absoluto con un 17,6% de cuota de pantalla y roza los 800.000 espectadores de media.

Y en la tarde, Pasapalabratambién triunfa y es líder absoluto con un 15,5% de share y 1,3 millones de espectadores de media. El concurso presentado por Roberto Leal se impone a todos sus rivales y llega a los 3 millones de espectadores únicos en Antena 3. Mientras que Y ahora Sonsoles, que contó con Pepa Romero al frente esta Nochevieja, es el magacín más visto del día y líder entre las televisiones privadas con 4,2 millones de espectadores únicos y un 10,7%. Promediando 943.000 espectadores.

laSexta Noticias, líderes sobre su principal competidor

Un día más, los informativos de laSexta se sitúan entre lo más visto de la cadena. Este miércoles, ambas ediciones conducidas por Beatriz Zamorano fueron líder frente a su principal competidor. La edición de las 14H alcanza un 6,3% de share y casi 500.000 espectadores de media, rozando el millón de espectadores únicos. Mientras que por la noche, la edición de las 20H logra un 6,5%, 1,4 millones de espectadores únicos y 565.000 espectadores de media.

Nova, temática femenina más vista del día

Una jornada más, Nova se impone a su principal competidor y con un 1,4% de cuota de pantalla es la cadena temática femenina más vista del día. Es líder temática en la Sobremesa y triunfa de nuevo con Emanet, la serie más vista del día. La ficción sigue en lo más alto con un 2,7% de share y 251.000 espectadores de media, logrando 500.000 espectadores únicos.