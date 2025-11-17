Sueños de libertad, incombustible: Más de un año arrasando en Antena 3 y cierra su mejor semana histórica

Sueños de Libertad no para de arrasar en audiencia día tras día convirtiéndose en la serie más vista de la televisión.

La ficción diaria de las Tardes de Antena 3 cierra la mejor semana de su historia y la más vista desde marzo. Logra un 14,6% de share medio y 1.265.000 espectadores de media superando a sus competidores en +6,4 y +4,4 puntos.

Protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, Sueños de libertad continua como la serie más vista de toda la televisión y es líder absoluta con un 13,9% de cuota y 1,3 millones de espectadores de media. Alcanza más de 2,1 millones de espectadores únicos a lo largo de su emisión.

Lidera en todos los targets, salvo en hombres de 45 a 54 años, y en la gran parte de regiones destacando en Castilla y León, Murcia, Navarra, Castilla-La Mancha o Valencia.

Sueños de libertad se ha consolidado como una de las ficciones más destacadas de Antena 3. La serie de Atresmedia ha conquistado al público con su ambientación, su trama emocional y un reparto que transmite autenticidad en cada capítulo. Bajo la dirección de Joan Noguera, la historia combina drama, esperanza y superación personal, abordando con sensibilidad los desafíos de una época marcada por los cambios y las segundas oportunidades.

El elenco está encabezado por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay, junto a actores como Nancho Novo, Ana Fernández, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Roser Tapias, Carolina Lapausa y Guillermo Barrientos, entre otros. Su interpretación coral ha sido clave para conectar con la audiencia y dar vida a personajes complejos, con historias que reflejan la fuerza y el deseo de libertad que define la serie.

Sueños de libertad refuerza la apuesta de Antena 3 por la ficción nacional de calidad. En los últimos años, el sello Series Atresmedia ha impulsado producciones que han recibido el reconocimiento del público y la crítica, y esta serie continúa esa línea, ofreciendo una propuesta cercana, emocional y con vocación de trascender más allá de nuestras fronteras.