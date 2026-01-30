Antena 3 arranca el año imbatible: lidera y crece en enero con la mayor ventaja sobre su competidor en 30 años

Antena 3 (12,9%) continúa otro mes como la TV líder y lo hace creciendo respecto a hace un año y encadenando un año y medio de liderazgo absoluto e ininterrumpido. Una vez más, su dominio es incontestable entre las cadenas y también en el número de victorias que consigue en el mes, liderando casi el 70% de las jornadas de enero (20 de 29 días, frente a los 9 de sus competidores).

Sigue imbatible en Prime Time (13,7%) superando a su competidor directo en más de 5 puntos en la franja estelar y más atractiva para los anunciantes, y en más de 2 a la cadena pública, mientras revalida su liderazgo en la Sobremesa (18,0%), a +10,1 puntos de su rival, por lo que conquista nuevamente las franjas de mayor consumo.

En la Mañana (11%) también se impone a su competidor privado, subiendo de lunes a viernes al 12,8% de cuota.

Consigue el 69% de las victorias en el mes y continúa dominando la Sobremesa y el Prime Time. Arrasa con los informativos, los programas y las series más vistas de la TV

· Antena 3 Noticias (19,8% y 2,2 M) encadena 73 meses consecutivos de liderazgo (desde enero 2020), más de 6 años, con su mes más visto en dos años y reforzando su posición como referente informativo en un enero marcado por el accidente de tren de Adamuz y las políticas de Trump. Sigue creciendo (+1 punto respecto a hace un año) y marca su mejor enero desde 2008 (18 años) y la 2ª mayor ventaja histórica frente a su rival privado (+11,7 puntos). Todas sus ediciones crecen más de un punto respecto a hace un año y son las más vistas de la TV

o Antena 3 Noticias 1 (24% y 2,3 M) es el informativo más visto y con mayor cuota de la TV. Suma 96 meses de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018) marcando su mejor enero en 20 años (desde 2006). Amplía la ventaja con su competidor directo a +14,7 puntos, la 2ª mayor de la historia. También es el contenido regular con mayor cuota de toda la TV, en un mes que ha llegado a rebasar el 26% (15 de enero)

o Antena 3 Noticias 2 (18,8% y 2,3 M) acumula 66 meses de liderazgo en el Prime Time (desde agosto de 2020), firmando su mejor enero en 3 años y a una distancia de +11,7 puntos sobre su inmediato competidor, la segunda mayor de la historia

o Antena 3 Noticias Fin de Semana (17,2% y +1,9 M) también suma 66 meses como la opción informativa más vista del fin de semana con su mejor cuota en enero desde 2009, 17 años. La 1ª edición (22,3% y +2,2 M) continúa líder durante 66 meses consecutivos en la sobremesa de sábados y domingos con su máxima cuota en 17 años y siendo de nuevo el informativo más visto del fin de semana, mientras que la 2ª (13,4% y +1,6 M) también lidera con su mejor resultado en casi 3 años (feb. 2023)

o Noticias de la mañana (14,1% y 161.000) sube a su mejor cuota mensual de temporada y continúa como el matinal más visto

o Antena 3 Deportes continúa imbatible como la información deportiva líder con mejores cuotas históricas para la edición de Sobremesa de lunes a viernes (20,7%) y en el fin de semana (19,1%)

Antena 3 arrasa con su entretenimiento: acapara el top de programas más vistos de la TV con Pasapalabra y El Hormiguero a la cabeza

Antena 3 inicia el año acaparando los programas más vistos de la televisión, con Pasapalabra, El Hormiguero y La ruleta de la suerte en lo más alto del ranking

· El Hormiguero (14,6% y 1.886.000) vuelve a ser el programa más visto de la noche y líder absoluto un mes más, alcanzando la mayor distancia de la temporada con el siguiente programa. Es el formato con más espectadores únicos de la televisión, con 4,3 millones de media en cada emisión de enero

· Pasapalabra (20,2% y 2.151.000) sigue en lo más alto del ranking de entretenimiento con su mes más visto desde febrero de 2024, de nuevo líder absoluto y a +13,1 puntos sobre su principal competidor y +7,7 sobre la cadena pública. Consigue cada tarde 4 millones de espectadores únicos

· La ruleta de la suerte (21,3% y 1.623.000) alcanza 69 meses consecutivos de liderazgo como el programa con mayor cuota de toda la TV, logrando la mejor ventaja histórica con su competidor directo en un mes de enero, +13,2 puntos. Más de 3,3 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en el fin de semana (17,9% y 1,4 M) y lidera igualmente los sábados con La ruleta de la suerte noche (11,2% y 1.144.000), que mejora sus resultados frente a la temporada anterior

· El Desafío (15,8% y 1.455.000) arranca nueva temporada y lo hace de nuevo como el programa líder y más visto de la noche del viernes, superando a sus principales perseguidores por +5,3 y +8,9 puntos y alcanzando 3,9 millones de espectadores únicos

· Y ahora Sonsoles (10,4% y 880.000) crece en cuota y seguidores respecto a diciembre, siendo de nuevo el magacín más visto de las privadas, líder nuevamente sobre su competidor sobre el que aumenta la ventaja (a +1,7 puntos). Cada día es visto por más de 4 millones de espectadores únicos

· Atrapa un millón (11,7% y 1.239.000) estrena nueva temporada líder y como lo más visto de la noche del sábado con su mejor dato en dos años, y aventajando a sus principales competidores en +3,2 y +3 puntos

· Cocina abierta de Karlos Arguiñano (16,9% y 868.000) sigue imbatible y lidera por 46º mes consecutivo con la 2ª mayor distancia histórica sobre su directo competidor, +8,1 puntos, y su mes más visto desde marzo de 2025

Sueños de libertad, líder y serie diaria más vista en TV

· Sueños de libertad (14,2% y 1,3 M) arrasa como la serie más vista de la televisión con un liderazgo inamovible, a +6,4 y +3,4 puntos de sus competidores. Logra su tercer mejor mes de la historia, tanto en cuota como en espectadores, el más visto desde marzo 2024. En enero, además, ha alcanzado su mejor cuota semanal histórica con un 14,8%

· Antena 3 continúa como referente también con las ficciones internacionales más vistas del mes gracias a Una nueva vida (10,6% y casi 1M) y Renacer (9,7% y 714.000).