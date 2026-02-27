Atresmedia (25,8%), 34 meses como el grupo líder con la mayor distancia histórica con su rival en un febrero

En febrero, vuelve a ganar el Prime Time, donde también sube al 26,1% de cuota de pantalla y se impone a su rival directo por +4,6 puntos, la ventaja más alta en 4 años (marzo de 2022) y la mayor de la historia en un mes de febrero. Además de la franja estelar, lidera también la Sobremesa (30,2%) y la Tarde (24,2%). De lunes a viernes, obtiene resultados más altos en todas ellas, Sobremesa (31,5%), Tarde (25,7%) y Prime Time (27,1%), conquistando nuevamente también la Mañana (27,1%).

Igualmente, vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, consiguiendo una media de más de 16,8 millones de espectadores únicos cada día.

Antena 3 continúa en febrero arrasando en audiencias. La cadena revalida su liderazgo absoluto en televisión, sumando 19 meses consecutivos como cadena más vista. Con un 13,1% de cuota, crece por segundo mes consecutivo y logra mejorar respecto a febrero del pasado año gracias a la fortaleza y estabilidad de su programación. Así, sigue imbatible. Antena 3 logra la mayor ventaja en 30 años en un mes de febrero sobre su competidor privado (+4,3 puntos), desde 1996, y amplía su ventaja sobre la siguiente opción (+0,9 puntos). Otro mes más, sus contenidos triunfan de la mañana a la noche, consiguiendo nuevamente los informativos, los programas y las series más vistos de la televisión.

En febrero, mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, logrando de nuevo los programas más vistos de la TV: El Hormiguero, Pasapalabra y La ruleta de la suerte en el top 3 siendo líderes imbatibles. Además, este mes Pasapalabra entrega su mayor bote de la historia a Rosa en un hito que se convierte emisión más vista de febrero tras sumar su audiencia en diferido con un total de 3.933.000 espectadores. En cuanto a las apuestas estelares de Prime Time, al liderazgo de 'El Desafío', se suma el de El Capitán en Japón y Atrapa un millón en las noches de miércoles y sábados, respectivamente.

En informativos, Antena 3 Noticias continúa en datos extraordinarios y encadena 74 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a distancias rotundas sobre sus competidores. La oferta informativa de Antena 3 registra su mejor febrero en cuatro años (desde 2022) y continúa con las ediciones más vistas de la televisión. También Espejo Público mantiene su gran tendencia desde el inicio de año y vuelve a ser líder entre privadas.

En ficción, febrero ha sido un mes sobresaliente para Antena 3, que triunfa con su oferta diaria y con sus nuevos estrenos en la franja estelar. Sueños de libertad vuelve a coronarse como la serie más vista de la televisión batiendo su máxima cuota de la historia, líder invicta un mes más. En Prime Time, triunfa y lidera con sus dos nuevas apuestas, las más vistas del horario estelar este mes: Perdiendo el juicio debuta como la serie nacional más vista de la noche y En tierra lejana se alza como el nuevo fenómeno internacional, batiendo récord tras récord y siendo la opción líder en todos sus días de emisión.

laSexta, por su parte, sube de nuevo y firma su 2º mejor mes de la temporada con un 6,1% de cuota, en un mes en el que ha seguido como referente informativo con las ediciones de laSexta Noticias, Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde destacando a diario, y también con laSexta Xplica, en su mejor febrero histórico. En cuanto a su entretenimiento, Lo de Évole continúa como lo más visto de la cadena y al alza, El Intermedio es su programa más visto a diario y Aruser@s crece y lidera sobre sus competidores privados.

En cuanto a las temáticas, Nova (1,9%) sigue siendo la cadena femenina líder, además de la temática más vista en diferido y logra las series más vistas entre esta oferta; Neox (1,7%) despunta en jóvenes y los espectadores de 25 a 44 años; Mega (1,3%) crece y sigue líder con El Chiringuito de Jugones y Atreseries (1,8%) suma otro mes como la cadena de nueva creación líder.