Nova, cadena femenina líder y El Chiringuito de Jugones sigue triunfando en Mega

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder, a una ventaja de medio punto sobre su inmediata competidora. De lunes a viernes, es líder de la Sobremesa (2,5%), la Tarde (3,4%) y continúa líder en su franja de novelas (15:00-22:45) con un 2,9%.

Junto a Regreso al paraíso en Atreseries, logra las series más vistas de la oferta temática: Emanet (3,1% y 280.000), Cuando me enamoro (2,7% y 283.000), Vino el amor (3,4 % y 272.000), Sortilegio (3,4% y 262.000) y Mar de amor (3,4% y 256.000). También superan a su directa competidora Amor sin límite (1,8% y 230.000), Hermanos (1,8% y 139.000) y Pasión de gavilanes, que sigue triunfando en el fin de semana (1,8% y 178.000).

Neox (1,7%) despunta en 25-34 años y logra la emisión más vista en temáticas

Neox (1,7%) también mantiene su resultado desde el arranque de temporada y vuelve a destacar este mes entre el público de 25-34 años (4,1%) y en Target comercial (2,3%). Además, sigue líder de la Sobremesa entre las temáticas (2,3%) con Los Simpson (2,3% y 184.000), la serie de animación más vista de la TV.

También es la temática más vista en el consumo en diferido (1,7%).

El contenido más visto del canal es el Cine (214.000 y 2,3%), consiguiendo además la emisión más vista de las temáticas este mes con Arma letal (400.000 y 3,4%) el 16 de noviembre. The big bang theory (174.000 y 2,2%) completa el top 3 más visto de la cadena y lidera en Target comercial (3,8%).

Mega (1,2%) sigue triunfando con El Chiringuito de Jugones

Mega (1,2%) vuelve a destacar en el Late Night (2,7%), donde alcanza sus mejores registros, gracias a El Chiringuito de Jugones, que sigue triunfando un mes más con una media del 3,6%, 140.000 seguidores y más de 500.000 espectadores únicos.

Junto al programa deportivo líder de la noche temática, entre lo más visto de la cadena este mes está Batalla de restaurantes (171.000 y 1,5%) y Vida bajo cero (110.000 y 1,4%), y su emisión más vista es el Sprint Race de Moto GP el 15 de noviembre (178.000 y 2%).

Atreseries (1,8%), líder entre las cadenas de nueva creación y con Regreso al paraíso como lo más visto de las temáticas

Atreseries continúa en noviembre como la cadena de nueva creación líder, mes en que destaca el estreno de Regreso al paraíso (310.000 y 2,8%), el contenido más visto en temáticas y líder en la noche del viernes. En el top del canal también se encuentran Forever (217.000 y 2,5%) y Hudson & Rex (158.000 y 1,9%).