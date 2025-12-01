Antena 3 (13%), cadena líder durante 16 meses consecutivos, sigue inalterable desde el arranque de temporada

Antena 3 sigue imbatible y apuntala en noviembre su liderazgo. Con un 13% de cuota, continúa en la primera posición como TV líder durante dieciséis meses seguidos (desde agosto de 2024). Crece a su mejor noviembre en dos años y sigue liderando sobre todos sus competidores. Continúa imparable también en Prime Time con un 13,9%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes, distanciándose de su competidor privado en casi 5 puntos, y de la cadena pública en +1,2 puntos.

Además de la franja estelar, consolida su liderazgo en la Sobremesa, donde arrasa con un 18,1%, dominando otro mes más en las franjas de mayor consumo dentro de la programación televisiva. De lunes a viernes, también lidera la Sobremesa y el Prime Time subiendo su seguimiento hasta el 19% y el 15,5%, respectivamente. En la Tarde, Y ahora Sonsoles sigue como el magacín más visto de las privadas y por delante nuevamente de su rival.

Un mes más, arrasa con los informativos más vistos, logrando también los programas y la serie más vista de la TV a diario.

Antena 3 Noticias sigue superándose y sus informativos alcanzan 71 meses consecutivos como líderes absolutos y los más vistos de la TV, logrando la mayor distancia de la historia con su competidor privado y consiguiendo crecer en su resultado frente a hace un año hasta su mejor noviembre desde 2022.

En cuanto a los programas, Antena 3 vuelve a protagonizar el top más visto un mes más con Pasapalabra, en su mes más visto desde febrero de 2024, y El Hormiguero líder y como lo más visto de la noche, también creciendo en número de seguidores hasta su mes más visto febrero. La ruleta de la suerte y Cocina abierta de Karlos Arguiñano siguen imbatibles cada día, mientras que La Voz, El 1% y La ruleta de la suerte noche hacen lo propio en sus respectivos Prime Time de viernes, miércoles y sábados.

La cadena sigue arrasando cada día con los informativos y los programas más vistos de la televisión y también con la serie diaria más vista: Sueños de libertad sigue líder invicta y logra su 2º mejor mes de la historia. Una nueva vida y Renacer repiten como las series internacionales más seguidas.

· Antena 3 Noticias (19,3% y +2 M) son los informativos más vistos y encadenan 71 meses consecutivos de liderazgo con su mes más visto del curso. Siguen creciendo (medio punto respecto a hace un año) y marcan su mejor noviembre desde 2022, logrando la mayor ventaja histórica frente a su rival privado, +11,1 puntos. Continúa con las ediciones más vistas de la Sobremesa, el Prime Time y el fin de semana, que consiguen una media de 3,2 millones de espectadores únicos:

o Antena 3 Noticias 1 (24% y 2,2 M) crece y encadena 94 meses de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018) marcando su mejor resultado desde agosto de 2007, más de 18 años. Amplía la ventaja con su competidor directo a +14,4 puntos, la mayor de la historia. Es el contenido regular con mayor cuota de toda la TV, en un mes que alcanza hasta en tres ocasiones el 25%

o Antena 3 Noticias 2 (18,7% y +2,2 M) acumula 64 meses de liderazgo en el Prime Time y es el contenido regular más visto de la TV con su mes más visto desde febrero de 2024 y su mejor cuota en un noviembre desde 2022. Marca una distancia con su rival de +11,6 puntos

o Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,5% y 1,7 M) también suma 64 meses de liderazgo en el fin de semana. La 1ª edición (21,4% y 1,9 M) continúa líder durante 64 meses consecutivos en la sobremesa de sábados y domingos (desde ago-20) firmando su mejor noviembre desde 2007 y siendo de nuevo el informativo más visto del fin de semana, mientras que la 2ª (13% y 1,5 M) también lidera con su mejor cuota mensual del año

o Noticias de la mañana (14% y 164.000) mejora y continúa como el matinal más visto

o Antena 3 Deportes continúa imbatible como la información deportiva líder y más vista de la TV en sus cuatro ediciones con la mejor cuota de la historia para la de Sobremesa de L-V (20,3%)

· Espejo Público (11,4% y 286.000) mantiene su seguimiento desde el inicio de temporada y vuelve a sobresalir de 8.55 a 11.00 horas, donde logra su mejor franja subiendo al 12,9%. Es visto cada mañana por 2 millones de espectadores únicos

Antena 3 sigue dominando el top de entretenimiento: Pasapalabra y El Hormiguero, programas más vistos

Antena 3 vuelve a conseguir los programas más vistos de la televisión en noviembre, con Pasapalabra y El Hormiguero a la cabeza, ambos líderes y mejorando su seguimiento

· El Hormiguero (15,5% y 2 M) vuelve a ser el programa más visto de la noche y líder absoluto un mes más, con su mes más visto desde febrero. Es el programa con más espectadores únicos de la televisión con 4,3 millones de media en cada emisión de noviembre

· Pasapalabra (20,3% y 2,1 M) escala a lo más alto del ranking de entretenimiento con su mes más visto desde febrero de 2024, de nuevo líder absoluto y a +13 puntos sobre su principal competidor y +7,4 sobre la cadena pública. Logra su mejor noviembre de los últimos tres años tras subir más de +3,5 puntos respecto al año pasado y consigue 3,9 millones de espectadores únicos

· El 1% (12,9% y 903.000) y La Voz (13,3% y 1,1 M) son líderes en la temporada y los programas más vistos en las noches de miércoles y viernes, respectivamente

· La ruleta de la suerte (22,5% y 1,6 M) sigue superando sus marcas y firma su mejor noviembre desde 2008, 17 años. Alcanza 67 meses consecutivos de liderazgo, logrando la 2ª mayor ventaja histórica con su competidor directo, +13,4 puntos. 3,2 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en el fin de semana (17,7% y +1,2 M) y lidera igualmente los sábados con La ruleta de la suerte noche (11% y +1,1 M)

· Y ahora Sonsoles (10,5% y 833.000) crece en cuota y seguidores respecto a octubre y repite otro mes el magacín más visto de las privadas, líder nuevamente sobre su competidor sobre el que aumenta la ventaja (a +1,1 puntos). Cada día es visto por más de 3,7 millones de espectadores únicos

· Cocina abierta de Karlos Arguiñano (17% y 794.000) sigue imbatible y lidera por 44º mes consecutivo con la mayor distancia histórica en un mes de noviembre sobre su directo competidor, +7,2 puntos

Sueños de libertad, líder y serie diaria más vista en TV

· Sueños de libertad (14,3% y +1,2 M) crece y sigue en lo más alto, situándose como la serie diaria más vista de la TV con su 2º mejor mes de la historia, el mejor desde su estreno. Líder invicta un mes más, aumenta la ventaja con sus competidores a +6,4 puntos y +3,9 puntos. Este mes consigue, además, su récord de temporada de espectadores con 1.330.000 (12 de noviembre)

· Antena 3 continúa como referente también con las ficciones internacionales más vistas del mes gracias a Una nueva vida (11,3% y 1 M) y Renacer (10,9% y 739.000), ambas en subida y en su 2ª mejor cuota mensual del año