laSexta, 3ª cadena privada más vista, lidera sobre su competidor por 53º mes alcanzando su máximo de temporada

laSexta alcanza un 6,3% en noviembre y lidera durante 53 meses seguidos sobre su competidor directo (desde julio de 2021), anotando, además, su mejor mes del curso y desde el pasado junio. También vence a su principal adversario en Target Comercial (7,3% vs 6,9%).

En la mañana, Aruser@s sigue fuerte y firma su mes más visto del curso, superando nuevamente a todos sus competidores privados, algo que también hace El Humorning y, por tanto, en toda la franja completa. Además, en el fin de semana, Aruser@s Weekend (8,6%) crece y alcanza su mejor mes, suponiendo ya +4 puntos de mejora en la franja respecto a noviembre del año pasado.

Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde, ambos en subida, vuelven a ser los programas de mayor aportación a la cadena, mientras que laSexta Noticias, en su mejor mes desde junio, mantiene su distancia frente a la oferta informativa de su rival. Destaca la edición de las 20H a diario, que no sólo gana a su inmediato competidor, sino que también supera el resultado de la edición de la primera cadena de su grupo rival.

De sus apuestas estelares, El Intermedio se sitúa como el programa diario más visto de la cadena con máximo del año, Salvados anota su mejor cuota en casi 4 años y es lo más visto de la cadena en el mes, laSexta Xplica, su mes más visto en un año y El Objetivo su mejor especial en un año.

Aruser@s sigue fuerte en la mañana con un 14,8% y 320.000 espectadores de media, imponiéndose de nuevo a todos sus competidores privados en su mes más visto de lo que va de temporada. El Humorning crece al 14,5%, por lo que el programa también es líder entre las cadenas privadas en su franja completa (14,7%, mejorando respecto al mes anterior). Aruser@s Weekend (8,6%, +1,1 puntos vs octubre) sigue en ascenso y firma su mejor mes, aportando un crecimiento de +4 puntos en la franja respecto a noviembre del año pasado

Al Rojo Vivo (8,7% y 305.000) continúa subiendo y anota su mejor cuota y más visto en cinco meses, seguimiento con el que se mantiene a ventaja frente a su inmediato competidor (+1,6 puntos). Continúa entre los programas de mayor aportación a la cadena, además de ser el segundo de mayor cuota. Consigue 1,9 millones de espectadores únicos cada día.

laSexta Noticias (7,6% y 665.000) sube nuevamente y continúa entre los contenidos más vistos de la cadena, logrando su mejor cuota desde junio y su mes más visto desde marzo. Es, otro mes más, líder sobre la oferta informativa de su rival, manteniendo una ventaja de +1,4 puntos y consigue además la 2ª menor distancia de la historia con los informativos de la primera cadena de su grupo competidor, sólo 0,6 puntos.

laSexta Noticias 14H L-V (8,1% y 640.000) es la edición de noticias con más cuota de la cadena en el mes, manteniendo la amplia ventaja de +1,4 puntos sobre su directo competidor. Logra cada día 1,2 millones de espectadores únicos.

laSexta Noticias 20H L-V (7,4% y 724.000) logra una gran subida hasta su mejor cuota desde junio y su mes más visto desde marzo. El hito de este mes es que no sólo supera a su inmediato competidor (sobre el que aumenta a +2,2 puntos la ventaja) sino que también se pone por delante de la edición de noche de la cadena principal de su grupo rival, con una distancia de +0,3 décimas. Crece también en número de espectadores únicos, hasta superar cada día los 1,5 millones.

laSexta Noticias FDS destaca especialmente en la edición de las 20H (7,9% y 797.000), que logra un gran crecimiento hasta su mejor cuota y miles en un año. Además, es la edición más vista de la cadena y consigue más de 1,7 millones de espectadores únicos de media cada día.

El Intermedio (6,9% y 889.000) logra un gran noviembre, alcanzando sus máximos del año, tanto en cuota como en número de espectadores. Continúa como el programa diario más visto de la cadena y creciendo también en los espectadores únicos que contactan cada día con el programa, con más de 2,5 millones.

Salvados (8% y 1.018.000) es lo más visto de laSexta este mes y consigue su mejor cuota mensual en casi 4 años, desde febrero de 2022 y es líder sobre su rival directo. Logra cada domingo más de 2,4 millones de espectadores únicos y despunta también en Target Comercial subiendo al 9,1%. Con su última emisión del mes, con la entrevista a Salomé Pradas en doble entrega (1.304.000 y 9,9% y 1.286.000 y 11%) logra sus mejores cuotas desde mayo de 2019 y su día más visto desde febrero de 2022.

Cazadores de imágenes (6% y 559.000) llega a la noche de los miércoles como un éxito en el entretenimiento de la cadena esta temporada. El programa ha superado cada semana sus marcas, hasta lograr sus mejores datos en la última entrega emitida (6,8% y 611.000). Es líder sobre su inmediato competidor, ganándole también en Target Comercial, donde sube al 7% de cuota.

El Objetivo logra con su especial de este mes (2 de noviembre) sobre Carlos Mazón un 7% y cerca de 900.000 seguidores de media, su mejor cuota y su emisión más vista en un año, líder sobre su directo competidor y con más de 2,9 millones de espectadores únicos.

laSexta Xplica (7,4% y 595.000) consigue una fuerte subida de +1,6 puntos respecto a octubre y anota su mes más visto en un año, de nuevo líder sobre su rival. Destaca en el número de espectadores únicos que consigue con 3,5 millones, siendo el programa con más audiencia acumulada de la cadena.

Batalla de restaurantes (4,9% y 402.000) logra más de 1,3 millones de espectadores únicos y sus mejores datos con su último programa emitido (5,3% y 455.000).

Más vale tarde (6,1% y 483.000) sube y supera otro mes más a su directo competidor. Continúa como el programa de mayor aportación de la cadena y cada día lo siguen una media de más de 2,3 millones de espectadores únicos.

Jugones (5,2% y 478.000) vuelve a situarse por delante de su adversario y sumando cada día casi 800.000 espectadores únicos.

Zapeando (5,6% y 472.000) destaca nuevamente en Target Comercial, subiendo al 9,3% y logra cerca de 1,4 millones de espectadores únicos.

Equipo de investigación (6,1% y 629.000) crece respecto al mes pasado y es visto cada viernes por casi 1,9 millones de espectadores únicos.

laSexta Columna (6,3% y 713.000) crece con relación a octubre (+0,2 puntos) y despunta en los espectadores únicos que consigue cada viernes, con casi 2 millones. Consigue su mejor emisión de la temporada con Los secretos del 20N (7,9% y 886.000).

laSexta Clave (4,9% y 560.000) mejora y vuelve a superar ampliamente a su inmediato competidor otro mes y es visto cada día por cerca de 900.000 espectadores únicos.