ATRESMEDIA consolida su liderazgo en el consumo digital con la mayor ventaja del año sobre su competidor

ATRESMEDIA sigue consolidando su dominio, también en audiencias digitales, y es que este mes de octubre también se sitúa como líder absoluto frente a todos sus competidores. Una posición desde la que se mantiene de forma ininterrumpida desde abril de 2016. Atresmedia vuelve a reinar entre los grupos audiovisuales al conseguir 22,3 millones de usuarios únicos en el mes de octubre, de acuerdo con los últimos datos de Comscore. De esta forma, crece respecto al mes anterior (+5%) y supera a su competidor directo en un +96%, logrando 10,9 millones de visitantes únicos más que su rival en el mes de octubre. Esta es la mayor diferencia de usuarios entre ambos este año 2025.

Atresmedia se mantiene así por encima de sus rivales y consolida su 8ª posición en el ranking de sites más visitados en España.

atresplayer alcanza los 2,1 millones de usuarios únicos

atresplayer sigue reforzando su decidida apuesta por la calidad, la innovación y la diversidad, incorporando de manera continua nuevos y exclusivos contenidos que conforman un catálogo incomparable en entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Una oferta que la posiciona como la plataforma en español más completa y reconocida, tanto a nivel nacional como internacional.

Este octubre, atresplayer alcanza los 2,1 millones de usuarios únicos. Un mes en el que destaca la emisión de nuevas entregas de Drag Race España. El talent show más sorprendente de la televisión que capitanea Supremme de Luxe junto a Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como jurado, está triunfando cada domingo en la plataforma. Tras vivir el mejor arranque de la franquicia y el Meet The Queens más visto de su historia, la temporada se ha convertido ya en la mejor valorada por los espectadores de toda la franquicia.

También, atresplayer ha estrenado La Ruta. Vol. 2: Ibiza. La segunda temporada de la aclamada serie original de la plataforma de Atresmedia, una de las series revelación de los últimos años, logrando conquistar al público y a la crítica; reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, La Ruta se alzó también con tres Premios Feroz, incluido el de Mejor Serie Dramática. En esta entrega, Àlex Monner mantiene su papel protagonista junto a las incorporaciones de Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar.

Además, la plataforma de Atresmedia ha contado con nuevos episodios de Mar Afuera, protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón en esta adaptación española de la ficción italiana Mare Fuori, una de las series europeas de mayor éxito internacional en los últimos años. En ella, se abordan conflictos de interés social, que van más allá de la temática criminal; como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia o la enfermedad mental. Una propuesta optimista que pone en valor elementos positivos como son la fuerza de la amistad o el impulso de la esperanza

laSexta y Antena 3 vuelven a liderar el ranking de canales

En cuanto a las webs de televisión, las cadenas principales de Atresmedia suman otro mes dominando el ranking de canales en el consumo digital, y lo hacen cuarto mes consecutivo. Y en esta ocasión, colideran juntas el mes de octubre.

laSexta.com encabeza el top de este octubre alcanzando más de 7,9 millones de visitantes únicos. Aumentala ventaja con su principal competidor a un +731%.

Por su parte, antena3.com colidera este ranking, y de nuevo se sitúa por encima de su inmediato competidor, al que supera en un gran +16%. Lo hace con una gran subida del +19% respecto al mes anterior, registrando así 7,9 millones de visitantes únicos.

En laSexta.com, el seguimiento de la actualidad política social, nacional e internacional, ha sido claves para este amplio seguimiento digital. Con los espacio de actualidad y los informativos de la cadena, desde Al Rojo Vivo, laSexta Noticias, Más Vale Tarde, laSexta Clave y laSexta Xplica, que han destacado de nuevo entre los internautas. Lo han hecho en un mes marcado informativamente por el aniversario de la DANA que azotó en 2024 a parte del país y el seguimiento del conflicto vivido Oriente Medio y Gaza.

Antena 3 se ha impuesto a su competidor gracias al seguimiento de sus espacios informativos y de actualidad, destacando nuevamente con las ediciones de Antena 3 Noticias, que han sumado en septiembre 70 meses de liderazgo ininterrumpido y con sus ediciones nuevamente como las más vistas.

El Hormiguero se ha situado un mes más como líder absoluto y el programa más visto de la televisión en su mejor mes desde septiembre de 2024. Pasapalabra ha seguido arrasando e imbatible cada tarde y La Ruleta de la Suerte cada Sobremesa se ha convertido también en uno de los programas más vistos de toda la televisión y líder absoluto. Y ha triunfado en la franja junto a Cocina abierta de Karlos Arguiñano, que también su liderazgo.

Sueños de libertad ha seguido imbatible cada tarde, sumando otro mes como líder invicta con su segundo mejor dato histórico. Por su parte, El 1% ha arrancado con récord histórico su nueva temporada y Y ahora Sonsoles se ha mantenido como el magacín más visto de las privadas, liderando por encima de su principal competidor.

Onda Cero sube y supera los 3,9 millones de visitantes únicos

Onda Cero crece un +22% con respecto a septiembre, lo que le sitúa en 3,9 millones visitantes únicos este mes de octubre. Lo ha logrado gracias al seguimiento puntual de la actualidad con credibilidad y pluralidad y a los programas de éxito de la cadena: Más de uno con Carlos Alsina, La brújula con Rafa Latorre, Por fin con Jaime Cantizano o Julia en la onda con Julia Otero al frente.

Por su parte, la combinación de “los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre” de Europa FM, junto con el antimorning Cuerpos especiales, con Eva Soriano y Nacho García, han colocado la cadena musical de Atresmedia en 550.000 visitantes únicos, creciendo respecto al mes de septiembre.