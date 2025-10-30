Nova, cadena femenina líder y Mega sigue triunfando con El Chiringuito de Jugones

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder, aumentando la ventaja sobre su inmediata competidora a +0,6 puntos. De lunes a viernes, es líder de la Sobremesa (2,6%) y continúa líder en su franja de novelas (15:00-22:45) con un 2,8%.

Logra la serie más vista de la oferta temática con Emanet (291.000 y 3,3%), líder de su franja. También lideran Mar de amor (3,2% y 238.000) y el reestreno de Vino el amor (3,2% y 247.000). Además, superan a su directa competidora Amarte así, Frijolito (3,3% y 230.000), Cuando me enamoro (2,5% y 229.000), Hermanos (2% y 126.000), Amor sin límite (1,9% y 222.000) y los últimos capítulos de Pecado original (2,1% y 193.000). Este mes y como acontecimiento previo al 20º aniversario del canal, Pasión de gavilanes aterriza en Nova 20 años después de la revolución que supuso su estreno en Antena 3 y lo hace triunfando en las tardes del fin de semana (1,3% y 120.000).

Neox (1,7%) sigue despuntando en Jóvenes y en 25-34 años

Neox (1,7%) también mantiene su resultado del arranque de temporada y vuelve a destacar este mes entre el público de 25-34 años (4,9%) y en Target comercial (2,2%). Además, conquista la Sobremesa entre las temáticas (2,2%) aupada por Los Simpson (2,2% y 172.000), líder y la serie de animación más vista de la televisión y que pronto estrenará en abierto su 36ª temporada en el canal, también como hito por sus 20 años de historia. Entre lo más visto del canal también se sitúa el Cine (2,2% y 194.000) y The big bang theory (1,9% y 145.000), que lidera en Target comercial (3,5%), mientras que Fantasmas sigue triunfando en las tardes del canal (1,7% y 124.000)

Mega (1,4%) sigue triunfando con El Chiringuito de Jugones

Mega (1,4%) y vuelve a destacar en el Late Night (3,1%), donde alcanza sus mejores registros, gracias a El Chiringuito de Jugones, que sigue triunfando un mes más con una media del 3,9%, 150.000 seguidores y casi 500.000 espectadores únicos. Anota en octubre su mejor emisión de la temporada y desde mayo con El Clásico del domingo 26 (238.000 y 6,5%). Entre lo más visto del canal, sigue destacando también Batalla de restaurantes (166.000 y 1,6%) y Forjado a fuego (1,1% y 119.000), y ambos mejorando su seguimiento.

Atreseries (1,9%), líder entre las cadenas de nueva creación, firma su mejor octubre histórico

Atreseries firma de nuevo su mejor octubre de la historia y continúa como la cadena de nueva creación líder, además de la temática más vista en diferido (2,1%). Lo más visto del canal es Crimen en el paraíso (3,2% y 231.000), líder en la noche de los viernes, el reestreno de Forever (2,7% y 222.000), y Bright minds (2% y 168.000).