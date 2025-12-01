Atresmedia (26%), el único grupo que sube, suma 31 meses a la cabeza

Otro mes más, y ya van 31 de manera consecutiva, Atresmedia vuelve a posicionarse como el grupo líder de audiencia, pese a contar con un canal menos que su principal competidor sobre el que incluso aumenta la ventaja. Así, es el único grupo que sube respecto a octubre, hasta el 26% de cuota, distanciándose de su adversario directo en +2,2 puntos.

En noviembre, sigue líder igualmente en Prime Time, también creciendo al 26,2% de cuota de pantalla ganando en la franja estelar sobre su rival directo por +3,4 puntos. Además de la franja estelar, lidera también la Sobremesa (30,4%) y la Tarde (24,5%). De lunes a viernes, tiene resultados más altos en todas ellas, Sobremesa (32,3%), Tarde (26,2%) y Prime Time (27,3%), conquistando nuevamente la Mañana (27,6%).

Igualmente, vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, subiendo a más de 16,5 millones de espectadores únicos cada día.

Antena 3 extiende otro mes más su liderazgo absoluto en audiencias y en noviembre vuelve a ser la TV líder, encadenando 16 meses consecutivos en lo más alto (desde agosto de 2024). Con un 13% de cuota de pantalla, mantiene su sólido seguimiento desde que comenzó la temporada y afianza su hegemonía creciendo a su mejor noviembre en dos años. El éxito y la solidez de su programación sitúan de nuevo a Antena 3 como la cadena preferida por los espectadores, superando a todos sus competidores y registrando la mayor distancia frente a su rival privado en un mes de noviembre en 30 años, desde 1995.

La cadena afianza su liderazgo de audiencia, consiguiendo, otro mes más, los programas, los informativos y la serie diaria más vista de la televisión. Mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la TV con Pasapalabra y El Hormiguero a la cabeza y ambos líderes absolutos un mes más y subiendo significativamente en su número de seguidores.

En Prime Time, El 1% y La Voz mantienen el liderazgo esta temporada en las noches de miércoles y viernes, respectivamente. En informativos, Antena 3 Noticias agranda su gesta y ya encadena 71 meses de liderazgo absoluto con la mayor distancia de la historia con su inmediato competidor. En ficción, Sueños de libertad continúa como la serie diaria más vista de la televisión, líder invicta y anotando su mejor mes desde su estreno. Por su parte, Y ahora Sonsoles es el magacín más visto de las privadas y de nuevo líder sobre su inmediato competidor.

Gran noviembre para laSexta que sube al 6,3% de cuota, su mejor mes de la temporada y desde junio y resultado con el que refuerza su posición como la 3ª cadena privada más vista y líder sobre su competidor directo durante 53 meses consecutivos.

Atresmedia (26%) completa en noviembre la triple corona al liderar entre los grupos por 31º mes y siendo el único que sube respecto al mes anterior. Vuelve a ganar a su inmediato competidor, pese a tener un canal menos e incluso aumenta la ventaja a +2,2 puntos.

Antena 3 (13%) vuelve a ser otro mes la TV líder y lo hace creciendo respecto a hace un año. Una vez más, demuestra su dominio en la cantidad de días que ha liderado, sumando cerca del 80% de victorias de noviembre (77%), al igual que en lo que va de temporada (79%). Sigue imbatible en Prime Time (13,9%) y mantiene su liderazgo en la Sobremesa (18,1%).