laSexta, 3ª cadena privada más vista, suma 52 meses consecutivos por delante de su competidor directo

laSexta (5,9%) consolida su audiencia y encadena 52 victorias mensuales consecutivas sobre su competidor directo (desde julio de 2021), por lo que refuerza su posición como la tercera cadena privada más vista en octubre. También vence a su principal adversario en Target Comercial (7,1% vs 6,6%).

En la mañana, Aruser@s sigue fuerte y creciendo respecto al arranque de temporada y vuelve a liderar sobre todos sus competidores privados con un 14,9% de media. Por su parte, El Humorning consigue un 13,7%, por lo que el programa capitaneado por Alfonso Arús es la oferta privada líder en todas sus franjas. Además, en el fin de semana, Aruser@s Weekend (7,5%) continúa mejorando la franja y ya son +3,4 puntos de crecimiento respecto a octubre del año pasado.

Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde vuelven a ser los programas de mayor aportación a la cadena, mientras que laSexta Noticias logra su mes más visto desde junio y mantiene su distancia frente a la oferta informativa de su rival y con todas sus ediciones por delante.

De sus apuestas estelares, El Intermedio se sitúa como lo más visto de la cadena junto a Salvados y laSexta Columna, mientras que laSexta Xplica crece a su mejor octubre.

Aruser@s crece en el segundo mes de temporada y firma un 14,9% (+0,7 puntos que en septiembre) y 310.000 espectadores de media, imponiéndose de nuevo a todos sus competidores privados. El Humorning firma un 13,7%, por lo que el programa también es líder entre las cadenas privadas en su franja completa (14,4%, +0,7 puntos que el mes anterior). Aruser@s Weekend (7,5%) también sigue mejorando y ya supone un crecimiento de +3,4 puntos en la franja respecto a octubre del año pasado

Al Rojo Vivo (8,5% y 289.000) vuelve a subir en el segundo mes del curso y sigue a una gran ventaja sobre inmediato competidor (+1,8 puntos). Continúa entre los programas de mayor aportación a la cadena, además de ser el segundo de mayor cuota. Consigue 1,8 millones de espectadores únicos cada día

laSexta Noticias (7,5% y 600.000) crece respecto al mes pasado y continúa entre los contenidos más vistos de la cadena, logrando su mes más visto desde junio. Es, otro mes más, líder sobre su rival, de nuevo con una ventaja de +1,5 puntos, y con todas sus ediciones superando claramente a las de su competidor

laSexta Noticias 14H L-V (8,2% y 634.000) es la edición de noticias más vista de la cadena en el mes, manteniendo la amplia ventaja de +1,5 puntos sobre su directo competidor. Logra cada día 1,1 millones de espectadores únicos

laSexta Noticias 20H L-V (6,9% y 596.000) lidera igualmente sobre su competidor, a +1,9 puntos, y firma su mes más visto desde mayo, consiguiendo, además, 1,3 millones de espectadores únicos cada día

laSexta Noticias FDS crece tanto en su edición de las 14H (8%, +0,6 puntos vs sept., 518.000) como en la de las 20H (7,2%, +0,7 puntos vs sept. y 631.000), que firma su mes más visto en siete meses

El Intermedio (6,6% y 801.000) continúa con su gran inicio de curso y repite como el programa más visto de la cadena, subiendo respecto a hace un año. También destaca su seguimiento en el número de espectadores únicos que consigue cada día el programa, con casi 2,5 millones

Salvados (5,8% y 707.000) es el contenido semanal más visto de la cadena en el mes, logrando cada domingo más de 2,2 millones de espectadores únicos

Más vale tarde (5,5% y 390.000) supera otro mes más a su directo competidor. Continúa como el programa de mayor aportación de la cadena y cada día lo siguen una media de 2 millones de espectadores únicos

Jugones (5,6% y 507.000) vuelve a situarse por delante de su adversario y sumando cada día casi 800.000 espectadores únicos

Zapeando (5,6% y 460.000) firma su mejor mes desde junio y destaca nuevamente en Target Comercial, subiendo al 9,4% y coliderando en este atractivo público. Cerca de 1,3 millones de espectadores únicos contactan cada día con el programa

laSexta Xplica (6,1% y 483.000) sigue con sus buenos datos y crece respecto a hace un año hasta su mejor octubre. Igualmente, se mantiene en la media de la temporada pasada, que fue la mejor de su historia. Vuelve a destacar en el número de espectadores únicos que consigue con más de 3,3 millones cada sábado, siendo el programa con más audiencia acumulada de la cadena

Equipo de investigación (6,2% y 589.000) sube respecto al inicio de temporada y destaca con Historia de la DANA', que alcanza un 7,5% (+1,4 puntos sobre su rival), 623.000 espectadores de media y 1,7 millones de espectadores coincidiendo con el aniversario de la riada de Valencia

laSexta Columna (6,3% y 661.000) también crece en relación con septiembre y despunta en los espectadores únicos que consigue cada viernes, con casi de 2 millones, siendo uno de los programas más vistos del mes en la cadena

laSexta Clave (4,5% y 484.000) supera ampliamente a su inmediato competidor otro mes y es visto cada día por cerca de 800.000 espectadores únicos