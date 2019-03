Amazon tira la casa por la ventana con el presupuesto de la serie de 'El Señor de los anillos'

Sólo las dos primeras temporadas de la serie de 'El señor de los anillos' tendrían un presupuesto de 500 millones de dólares, pero esto no es todo. Según informa Reuters, Amazon ya pagó 250 millones por la adquisición de los derechos, mientras que el resto de los fondos se emplearían en costes de producción y marketing.

A la luz del éxito en taquilla de la trilogía basada en las novelas de J.R.R Tolkien, que recaudó unos 3.000 millones de dólares en todo el mundo, es de esperar que la plataforma gane abonados con tan ambicioso proyecto. Según un reportaje de la agencia anteriormente mencionada, el 25% de las suscripciones obtenidas desde finales de 2014 se debieron a las series originales de Amazon.

Para que puedas hacerte una idea hemos comparado este presupuesto con el de la octava y última temporada de 'Juego de Tronos'. La serie de HBO ha destinado 90 millones para los seis últimos capítulos de la ficción, 15 millones por episodio. Aún se desconoce el número de episodios que tendrá cada temporada de la serie de 'El Señor de los Anillos', pero si se componen de 10 episodios cada entrega (como las de 'Juego de Tronos'), contarían con un presupuesto de 25 millones por capítulo.

Aún no se conocen a los actores que formarán parte del reparto, aunque parece que no contará con el elenco de las películas ya que tanto Andy Serkis, quien interpretó a Gollum, como Ian McKellen, conocido por su papel de Gandalf, manifestaron que no participarían en el proyecto. ¿Ansioso por volver a la Tierra Media? Parece que tendremos que esperar.