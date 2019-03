Ian Mckellen habla sobre la adaptación de 'El señor de los Anillos': "No he dicho que sí porque no me han preguntado"

Ian McKellen acudió al programa televisivo Graham Norton esta fin de semana y el presentador aprovechó para preguntarle qué opinaba sobre la serie que prepara Amazon sobre las novelas de 'El Señor de los Anillos'.

"Amazon está preparando una serie de 'El Señor de los Anillos'. ¿Le molesta? ¿Habrá otro Gandalf en la Comarca?", preguntó el presentador al intérprete. "¿Qué quieres decir con otro Gandalf?", fue la respuesta de McKellen. Algo que hizo que el presentador le preguntase si iba a participar en la serie.

"No he dicho que sí porque no me han preguntado", contestó McKellen a la pregunta de si iba a volver a interpretar al mago. El actor añadió que dado a que Gandalf tiene más de 7.000 años, aún no se siente viejo para retomar al personaje.

El que no está muy seguro de volver a participar en las tramas de la Tierra Media es Andy Serkis. El actor que dio vida a Golum confesó que sentía que se había pasado gran parte de su vida haciendo eso.

La serie, que estará basada en la obra de J.R.R Tolkien, aún se encuentra en fase de desarrollo y se desconocen a los actores que formarán parte del elenco.

La serie será una precuela que explorará los acontecimientos previos a "La Comunidad del Anillo", primera entrega de la saga. La ficción se emitirá en Amazon Prime Video y habrá que esperar hasta 2020 para poder disfrutar de las nuevas aventuras.