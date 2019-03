Andy Serkis da su opinión sobre la serie de 'El Señor de los Anillos'

Andy Serkis, quien dio vida a Gollum en las películas de 'El Señor de los Anillos', se ha pronunciado sobre la serie que prepara Amazon de las novelas de JRR Tolkien.

El intérprete no está seguro de que quiera volver a la Tierra Media, ni como actor ni como espectador. Al menos, esto es lo que le ha confesado al portal The Hollywood Reporter: "No sé si me gustaría volver al reino de 'El Señor de los Anillos'. Siento que he pasado una gran parte de mi vida haciendo eso. Les deseo buena suerte y creo que una nueva mirada puede ser algo bueno".

Andy Serkis | Agencias

No es el primer actor de las películas en pronunciarse sobre la nueva adaptación de las novelas. El actor que interpretó a Gimli en las películas dirigidas por Peter Jackson, John Rhys Davies, también ha mostrado su opinión sobre la serie de Amazon: "El pobre Tokien debe estar revolviéndose en su tumba".