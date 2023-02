Vinipel corporal: ¿envolverías tu abdomen con plástico para perder grasa?

Hace ya unos años se puso de moda envolverse partes del cuerpo, como el abdomen o las piernas, con el objetivo de perder grasa de esas zonas, y aún hoy en día, nos encontramos con algunos atrevidos que continúan haciéndolo. De hecho, en plataformas como Amazon o AliExpress venden plásticos supuestamente específicos para ello.

La pregunta a la que vamos a responder en este artículo es si realmente esta práctica ayuda de verdad a adelgazar. Empecemos por lo más básico:

¿Qué pasa cuando envuelvo mi abdomen con plástico?

Al cubrir la tripa con film, estamos engañando a nuestro cuerpo y le estamos obligando a sudar más de lo que realmente necesita. Esto es algo especialmente negativo de cara a mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio continuo que busca nuestro organismo para el funcionamiento correcto y para la supervivencia.

Por ejemplo, cuando tenemos fiebre alta, el organismo detecta que hay una temperatura anormal que compromete la estabilidad y, por ello, elimina líquidos (sudor) con el objetivo de reducir la temperatura corporal. Del mismo modo, la sudoración con el ejercicio físico busca también ese equilibrio de temperatura corporal. Cada cuerpo elimina el sudor que necesita para conseguir el estado adecuado y es por ello que unas personas sudan más que otras.

Cuando quitemos el plástico, el cuerpo va a sufrir un nuevo cambio de temperatura y va a tener que esforzarse para revertirlo.

¿Si sudo mucho, pierdo más grasa?

Existe la falsa creencia de que sudar mucho es lo mejor para perder grasa. Incluso, hay gente que se pone ropa de abrigo para hacer deporte en pleno verano o, como decíamos más arriba, se ponen plástico envolviendo el abdomen.

El sudor tiene la función de eliminar líquidos, sobre todo agua, para regular la temperatura corporal. En consecuencia, se elimina agua, no grasa. La grasa no se elimina con el sudor.

El objetivo de la acumulación de la grasa es tener reservas energéticas para poder utilizarlas cuando haga falta. Ante escasez de alimentos, el cuerpo utiliza esas reservas de grasa para obtener la energía necesaria y sobrevivir. Estaría tirando piedras contra su propio tejado si desperdiciara esas reservas energéticas con el sudor.

¿Por qué crees que te funciona?

Rodear tu abdomen con plástico durante un periodo prolongado puede llevarte a pensar que has perdido tripa e incluso estar seguro de que te está haciendo efecto. ¿A qué se debe? Principalmente a dos motivos:

Pérdida de líquidos : Al sudar más, pierdes agua en esa zona y, temporalmente, puede parecer que la zona abdominal tiene menos perímetro. Se trata de una pérdida momentánea, ya que la deshidratación de esa zona se va a recuperar en cuanto bebas agua o cualquier otro líquido.

: Al sudar más, pierdes agua en esa zona y, temporalmente, puede parecer que la zona abdominal tiene menos perímetro. Se trata de una pérdida momentánea, ya que la deshidratación de esa zona se va a recuperar en cuanto bebas agua o cualquier otro líquido. Mejora de hábitos: Si te has puesto el plástico y además estás haciendo más ejercicio y comiendo mejor, la pérdida en realidad se produce por el cambio de hábitos. El plástico no tiene nada que ver con los resultados.

Inconvenientes del plástico para el abdomen

Uno de los inconvenientes es que el plástico no deja que la piel transpire. De modo que el sudor se acumula en la zona y puede ser nocivo para la piel por la acidez que contiene.

Por otro lado, al rodear el abdomen, estamos realizando una compresión en la zona. Una de las funciones de los músculos abdominales es estabilizar el tronco, y con este gesto estaremos dificultando el trabajo. El abdomen no se ve obligado a activarse con la misma intensidad, porque el plástico está dando una ligera sujeción que le quita trabajo. Por lo tanto, va a entrenar menos y a conseguir menos beneficios.

No caigas en la trampa: Envolver tu abdomen con plástico no te va a hacer perder la tripa ni perder grasa. Si haces ejercicio físico y comes mejor, perderás grasa sin necesidad de ponerte el plástico. No aporta ningún beneficio y, en cambio, sí conlleva riesgos para tu salud.