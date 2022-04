Vajaciales, ¿sí o no?: Todo sobre la cosmética vaginal

La palabra vajacial viene de la unión de dos términos: vaginal y facial. Se trata de una nueva tendencia que apuesta por aplicar tratamientos cosméticos en la zona vaginal, inspirándose en las rutinas de belleza para el cuidado facial.

Pero, ¿en qué consiste exactamente esta moda? ¿Son realmente beneficiosos estos productos para nuestra zona íntima?

¿Para qué sirven los vajaciales?

El vajacial limpia, exfolia e hidrata la piel de la vagina, y se utiliza para combatir principalmente el acné, las quemaduras por depilación o el vello enquistado, entre otras afecciones.

Sin embargo, según la Dra. Belén Gómez, ginecóloga del Hospital Infanta Leonor, “no hay evidencia científica acerca de los beneficios o de la necesidad de realizar este tipo de limpiezas en la zona genital”.

De hecho, continúa la doctora, “una posible alteración de los componentes genitales podría afectar directamente al correcto desempeño de sus diferentes funciones (protección, lubricación, etc.), que son mecanismos demostrados y necesarios especialmente en esa zona del cuerpo”.

La Dra. Gómez añade que, no obstante, "en caso de optar por la aplicación de un tratamiento vajacial, se desaconseja realizarlo dentro de la vagina. Las consecuencias de la alteración del ecosistema vaginal pueden ser nefastas y pueden provocar infecciones y sintomatología. Estos tratamientos, en caso de desearlos a nivel meramente estético, deben limitarse única y exclusivamente a las zonas recubiertas por piel, y nunca dentro de la vagina".

¿Cómo actúan los vajaciales?

El uso de productos específicos para la zona íntima nos puede ayudar a mantener la salud vaginal y los niveles ideales del pH, ya que un gel de higiene íntima tiene un pH más ácido, agentes limpiadores más suaves y además está testado bajo control ginecológico.

Este tipo de productos estan especialmente pensados para el uso diario y están indicados para todas las situaciones en las que necesitas más protección: en el gimnasio, en la piscina, en la playa o en cualquier lugar con mayor riesgo de contacto con gérmenes; antes y después de las relaciones sexuales; en caso de molestias con picor; o durante el embarazo.

Casos de alerta con los vajaciales

“Si alguna mujer apuesta por realizarse un tratamiento vajacial, deberá hacerlo siempre en centros médico-clínicos con experiencia, que cuenten con productos testados dermatológicamente. La zona genital es una parte del cuerpo especialmente sensible que puede reaccionar en forma de irritación o dermatitis si se emplean productos agresivos, por lo que no es aconsejable realizar un vajacial de forma casera con cualquier producto de higiene que no sea específico para la zona genital", advierte Belén Gómez.

En relación con la realización de ciertas prácticas en la zona íntima, como es el caso de las duchas vaginales, la doctora recuerda que, "salvo en determinadas ocasiones recomendadas por un ginecólogo, están completamente desaconsejadas".

Cada cuánto hay que lavar la zona íntima

En condiciones normales, se recomienda el lavado de la zona íntima una vez al día. Aunque hay casos donde es necesaria una higiene íntima más frecuente: tras el deporte, las relaciones sexuales y en situaciones especiales como la menstruación.

