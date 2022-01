Trucos para mantener las flores frescas durante más tiempo

No hay mejor decoración del hogar que unas bonitas flores frescas recién recogidas de la floristería. Las plantas no solo son capaces de transformar un espacio apagado en un lugar radiante y acogedor gracias a sus vivos colores, sino que también, perfuman el espacio con un aroma que recuerda a naturaleza y a jardín.

Cómo cualquier otro ser vivo, las flores necesitan de mimo y cuidado para que luzcan preciosas y mantengan sus colores durante más tiempo. Porque, si cuando están frescas le dan vida a nuestros hogares, cuando se secan y sus hojas se quiebran, consiguen el efecto opuesto; el ambiente parece haber entristecido y los espacios se convierten en lugares sórdidos.

Si las flores son las mejores amigas de la decoración de tu casa, este artículo es para ti. Con estos trucos las amantes de las plantas con flores podréis conservarlas frescas y mantener su aroma durante más tiempo. Además, también os ahorrareis un poco de dinero porque no tendréis que renovarlas con tanta frecuencia. ¿Te apetece?

Consejos para mantener las flores frescas

Retira los elementos decorativos

Las floristerías suelen entregar los ramos de flores en bonitos envoltorios, que incorporan otros elementos decorativos, como lazos, cintas o broches. Aunque nos encante esta decoración, lo mejor es retirarla antes de poner las flores en el jarrón.

Para que tus plantas se conserven frescas tienes que impedir que haya elementos a su alrededor que dificulten “la respiración” y que les llegue el aire.

Jarrón adecuado

En la misma línea que el consejo anterior, también es muy importante que elijas un jarrón que se adecue al tamaño del ramo. De no ser así, los tallos quedan apretados y no pueden absorber el agua correctamente. Por lo tanto, asegúrate que el recipiente en el que deposites las flores no sea demasiado pequeño.

Limpia los tallos

Debes depositar las flores en el jarrón una vez hayas sacado las hojas inferiores de los tallos. Si no lo haces, las hojas se pudren al entrar en contacto con el agua durante mucho tiempo y estropean el agua.

Corta en diagonal

Una vez hayas limpiado los tallos, córtalos en diagonal. Con que cortes un centímetro de cada uno de ellos, es suficiente. Con el corte en diagonal consigues que las flores absorban más agua.

Agua tibia

La temperatura del agua que pongas en el jarrón también importa. Para la sorpresa de muchas, a las flores no les gusta el agua fría, pero tampoco la caliente, así que lo mejor es que esté en una temperatura media. Aplica esta recomendación con todas las flores, menos con las rosas y las flores con bulbo, ya que estas sí que prefiere agua fría.

No llenes el jarrón

Procura no excederte con la cantidad de agua y no llegues a llenar el jarrón. Además, debes renovar el agua cada día.

Utiliza lejía

Has leído bien, la lejía es un excelente desinfectante que ayuda a combatir las bacterias del agua de las flores. Hecha unas pocas gotitas de lejía en el jarrón y mantendrás el agua limpia y desinfectada.

La importancia de la luz

El espacio de tu hogar en el que colocas las flores es de vital importancia para su buena conservación. En este sentido, tienes que elegir un lugar en el que haya luz, pero que sea fresco al mismo tiempo. Además, evita que los rayos de sol incidan directamente sobre las flores y aléjalas de radiadores u otras fuentes de calor.

Aplica estas recomendaciones y conviértete en una experta en el cuidado de las flores.

