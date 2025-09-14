REMEDIO CASERO
El truco de la abuela para los orzuelos que funcionó a Natalia Osona: "Es flipante"
Un orzuelo puede aparecer en el momento menos esperado y convertirse en una molestia inesperada. La influencer Natalia Osona compartió un curioso truco con un anillo de oro que, asegura, hizo desaparecer el bulto en tan solo un día.
Un orzuelo puede convertirse en uno de esos pequeños problemas cotidianos que, aunque no revistan gravedad, resultan especialmente molestos. Se trata de un bulto rojo y doloroso que aparece cerca del borde del párpado, muy parecido a un forúnculo o a un grano, y que suele contener pus en su interior. Por lo general, este brote inflamatorio se forma en la parte exterior del párpado, aunque también puede aparecer en la parte interna, donde resulta aún más incómodo.
La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, los orzuelos tienden a desaparecer por sí solos al cabo de unos días. Sin embargo, cuando surgen en el peor momento, antes de un evento, una cita importante o incluso una sesión de fotos, buscamos desesperadamente algún remedio rápido que pueda acelerar el proceso. Y precisamente eso fue lo que le ocurrió a Natalia Osona, influencer con más de un millón de seguidores en Instagram (@nataliaosona), quien decidió compartir con sus seguidores un curioso truco que asegura le funcionó a la perfección.
El truco de la abuela con el anillo de oro
Según relató Natalia en su publicación, todo comenzó cuando una amiga le recomendó un método de lo más tradicional, el famoso truco del anillo de oro. Un remedio casero que muchas abuelas llevan décadas transmitiendo de generación en generación y que, pese a sonar un tanto peculiar, ha vuelto a hacerse viral gracias a la experiencia de la influencer.
Lo más sorprendente para Natalia fue comprobar que, al día siguiente, el orzuelo había desaparecido por completo. "Es flipante, así que nada, darle la razón a todas las abuelas del mundo", confesó entre sonrisas.
Paso a paso: así se aplica el truco del anillo de oro
Aunque pueda parecer sencillo, este remedio tiene una serie de pasos que conviene seguir al pie de la letra:
- Un dato importante que nos advierte Natalia, es utilizar un anillo que sea 100% de oro. No valen imitaciones ni piezas bañadas.
- Limpia y desinfecta bien el anillo. Antes de ponerlo en contacto con la piel, es imprescindible lavarlo para evitar cualquier riesgo de infección.
- Frotar el anillo contra una toalla, así el objetivo es generar calor a través de la fricción.
- Con cuidado, se coloca el anillo caliente sobre el orzuelo, en la zona afectada para que el calor actúe.
- Repetir el proceso cinco veces.
¿Tiene explicación científica?
La pregunta que muchos se hacen es: ¿puede un anillo de oro realmente curar un orzuelo? Aunque no existen estudios científicos que respalden directamente este remedio, sí hay una explicación lógica detrás de la práctica.
El calor aplicado sobre el orzuelo puede ayudar a drenar el pus acumulado y a acelerar la curación, de forma muy similar a aplicar una toalla tibia que recomiendan los médicos. En este caso, el anillo de oro actúa como conductor del calor. Al frotarlo contra una superficie, se calienta rápidamente y cumple la misma función que un paño tibio.
Eso sí, los especialistas insisten en que lo más importante es mantener la higiene. Cualquier objeto que entre en contacto con el párpado debe estar perfectamente limpio y desinfectado para evitar complicaciones.
