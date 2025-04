Lola Lolita, con gafas de sol en el estreno de Dulceida por un orzuelo: ¿cuánto tardan en desaparecer?

Lola Lolita asistió anoche, junto a su hermana Sofía Surferss, al estreno de la segunda temporada del documental de Dulceida en Prime Video. Un evento que la creadora de contenido no se quería perder por nada del mundo, ni siquiera por un molesto orzuelo que lleva días dándole guerra.

Dado el mal estado de su ojo, Lola tuvo que ingeniárselas para completar su look de gala. Su solución fue conjuntar su americana blanca, que llevó a modo de vestido, con unas gafas de sol que le permitieron no maquillarse la zona afectada.

En el photocall, preguntada por los reporteros, explicó que llevaba 13 días así y que "está fatal", aunque poco puede hacer para acelerarlo. Su hermana añadió que ni siquiera pueden hablar del tema porque se agobia.

Lola Lolita en el estreno de la segunda temporada del documental de Dulceida | Gtres

Su cumpleaños, en peligro

Por si esto fuera poco, este sábado 5 de abril Lola Lolita cumple 23 años y el viernes ha preparado una gran fiesta para celebrarlo. ¿Habrá desaparecido el orzuelo para entonces? Lo intentará por todos los medios, empezando por irse temprano a casa tras la cena de Dulceida.

"He ido con gafas. No me quedaba otra. Era eso o no ir. Y me he ido antes de tiempo porque no aguantaba más. Me pica, me duele… Necesito hacerme mis curas", explicó en un vídeo de TikTok que grabó al llegar a casa.

En el mismo vídeo, mostró la rutina de cuidado que sigue para tratar el orzuelo, que apareció hace dos semanas en el párpado superior con blefaritis (infección de las glándulas del párpado) y que ahora se le ha pasado al inferior. Para combatirlo, usa unas toallitas especiales, se lava la cara con jabón neutro, vuelve a limpiar la zona y, una vez tiene el ojo bien higienizado, se aplica una pomada y unas gotas recetadas por su oftalmólogo.

"No sabéis cómo me duele. Si no me puedo maquillar y ponerme guapa, no puedo hacer mi trabajo, mis campañas, no puedo grabar…", lamenta la tiktoker, impaciente por volver al 100%.

Eso sí, asegura que está "en su momento más humilde" y que nunca la volveremos a ver tan mal. Una vez se recupere, piensa sacar su mejor versión. Esperemos que llegue a tiempo para su cumpleaños y pueda celebrarlo por todo lo alto.

¿Qué es un orzuelo y cuánto tarda en desaparecer?

Los orzuelos son una de las afecciones oculares más comunes y molestas. Se producen cuando las glándulas del párpado se inflaman u obstruyen, provocando dolor, enrojecimiento e incluso infección.

Una de las principales causas es la blefaritis, una inflamación de las glándulas que puede pasar desapercibida como simple sequedad ocular. Si no se trata a tiempo, puede derivar en orzuelos recurrentes.

Aunque en redes han recomendado a Lola Lolita varios remedios caseros, los oftalmólogos aconsejan limpiar la zona con toallitas específicas y calentarlas antes de usarlas, ya que el calor ablanda las glándulas y facilita su drenaje. Según indican desde MSD Manuals, el orzuelo desaparece en un plazo de 2 a 8 semanas, según su gravedad, por lo que a la creadora de contenido aún le podría quedar un tiempo para volver a la normalidad.

Para prevenirlos, también recomiendan una alimentación rica en omega-3, incorporando alimentos como el salmón, las nueces y el aguacate. Además, limitar el tiempo frente a pantallas o usar lágrimas artificiales puede ayudar a evitar la sequedad ocular y reducir el riesgo de que aparezcan.