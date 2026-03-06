Cómo mantener la casa limpia sin sacrificar tu domingo de descanso

El domingo suele ser el día de libranza de casi todo el mundo, por eso, a criterio de muchos, es la "mejor opción" para limpiar a fondo la casa. Es una costumbre que se ha llevado a cabo en muchos países, es un día de descanso pero, también, para encargarte de las tareas del hogar y de todo lo que te faltó hacer durante la semana. Pero, hay otras alternativas eficaces que ayudan y que además, permiten que puedas disfrutar de tu día de desconexión.

Productos de limpieza para el hogar | iStock

No tienes por qué pegarte una paliza a fregar, ordenar y limpiar todo de golpe, puedes hacerlo por secciones incluyendo descansos para que no te invada el estrés o la ansiedad. Este método es eficaz porque vas logrando resultados a corto plazo lo que hace que aumente tu motivación.

Puedes crear hábitos sencillos y, sobre todo, fáciles. Establece tu propio calendario personalizado con todas las tareas que te quedan por hacer, pensando en cuánto tiempo va a llevarte cada una. Puedes limpiar la cocina los lunes, o ordenar tu armario el viernes, todo es cuestión de prioridades.

Trata siempre de buscar un hueco en tu agenda, no te fuerces a hacer algo sin tiempo, porque lo harás deprisa y corriendo, y el resultado no será el mismo. Si crees que el domingo pese a ser un día de descanso, es tu único momento disponible, entonces, será tu mejor opción, pero, si puedes evitarlo, mejor.