EVITA HACERLO
Aguantar la orina puede causar infecciones, dolor o incluso requerir sondajes
Aguantar la orina en muchas ocasiones puede traer consecuencias muy peligrosas. Y, aunque se empieza con infecciones de orina, puede terminar en problemas renales e incluso requerir sondajes. Por eso, hay que hacer caso a las señales que tu cuerpo te está mandando.
Quien diga que nunca se ha resistido para ir al baño a orinar por estar tumbados viendo la tele, por estar haciendo algo importante o simplemente porque no le apetece, miente. Todos han experimentado esa sensación aunque sea alguna vez. Y aunque al principio puedan tomárselo a broma, los problemas que puede llegar a ocasionar esta acción son peligrosos. Las infecciones urinarias, los dolores y problemas renales están más cerca de lo crees.
La uróloga Cristina Barrera explica que la vejiga está en contacto constante con el sistema nervioso, esto quiere decir que envía "avisos" al cerebro para alertar de cuando está llena y por tanto es necesario que vayan al baño, normalmente suele ser al 60%. Y, puede que, aunque ignores estos avisos de vez en cuando, no pase nada, pero si lo haces demasiadas veces, tu cuerpo puede perder la costumbre de avisarte bien y empezar a hacerlo mal, provocando urgencias constantes.
El problema más común son las infecciones de orina, se dan cuando las bacterias entran en el tracto urinario, puede deberse a una mala higiene, relaciones sexuales o retener la orina en la vejiga demasiado tiempo, porque entonces es cuando proliferan los microorganismos.
El músculo encargado de expulsar la orina, se llama detrusor, y puede perder fuerza si está siempre estirado, dificultando que se vacíe por completo. En casos extremos, esto incluso puede obligar a recurrir a sondajes. Esto es un recordatorio de que hasta los hábitos más cotidianos, pueden tener consecuencias, que, frustran más si vienen por el hecho de haber sentido pereza para hacer algo.
