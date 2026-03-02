La forma correcta de limpiar los cristales y mantenerlos como nuevos y sin rayones

Limpiar cristales puede parecer una tarea fácil pero también puede resultar un poco pesado, porque cuando menos te lo esperas, vuelven a estar sucios, con polvo, con marcas o peor aún, lo que a casi todo el mundo le hace perder la paciencia: huellas de manos. Puede pasar también que no estés limpiándolos de la manera correcta, pero existe un par de truquitossencillos para que lo hagas bien y seguro que los ingredientes los tienes por casa.

Productos de limpieza para el hogar | iStock

En primer lugar, tienes que elegir los productos específicos, no los más caros, sino los que se adecuen al material que vas a limpiar. De hecho, hay productos en el mercado que ponen en grande para lo que sirven, un ejemplo claro es cuando pone que elimina manchas y rayas, en este caso viene de lujo. Puede que el precio de algunos no se ajusten a tu bolsillo, por eso, siempre puedes recurrir al método casero mezclando en un bote agua y un chorrito de vinagre blanco. Es importante que tengas como prioridad utilizar un trapo de microfibra o papel normal y corriente pero que no suelte pelusa.

¿Cómo limpiar los cristales? | iStock

La regla básica y fundamental es que no limpies con trapos sucios ni con esponjas, porque si estos materiales ya tienen suciedades, restos y polvos, lo único que vas a hacer es restregarlos por todo el cristal, un estropajo o una esponja un tanto dura, a la mínima te rayará la superficie. Tampoco empieces la tarea a plena luz del sol ya que el líquido se secará antes de tiempo y quedarán marcas. Al pasar el paño, puedes hacerlo desde arriba hacia abajo con movimientos circulares o en zigzag pero nunca al tuntún.