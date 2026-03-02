SIGUE ESTOS PASOS
La forma correcta de limpiar los cristales y mantenerlos como nuevos y sin rayones
Limpiar los cristales puede resultar una tarea fácil, pero a menudo no lo hacemos bien. Lo ideal es utilizar productos y materiales específicos y seguir un único procedimiento para que parezcan recién comprados todos los días.
Limpiar cristales puede parecer una tarea fácil pero también puede resultar un poco pesado, porque cuando menos te lo esperas, vuelven a estar sucios, con polvo, con marcas o peor aún, lo que a casi todo el mundo le hace perder la paciencia: huellas de manos. Puede pasar también que no estés limpiándolos de la manera correcta, pero existe un par de truquitossencillos para que lo hagas bien y seguro que los ingredientes los tienes por casa.
En primer lugar, tienes que elegir los productos específicos, no los más caros, sino los que se adecuen al material que vas a limpiar. De hecho, hay productos en el mercado que ponen en grande para lo que sirven, un ejemplo claro es cuando pone que elimina manchas y rayas, en este caso viene de lujo. Puede que el precio de algunos no se ajusten a tu bolsillo, por eso, siempre puedes recurrir al método casero mezclando en un bote agua y un chorrito de vinagre blanco. Es importante que tengas como prioridad utilizar un trapo de microfibra o papel normal y corriente pero que no suelte pelusa.
La regla básica y fundamental es que no limpies con trapos sucios ni con esponjas, porque si estos materiales ya tienen suciedades, restos y polvos, lo único que vas a hacer es restregarlos por todo el cristal, un estropajo o una esponja un tanto dura, a la mínima te rayará la superficie. Tampoco empieces la tarea a plena luz del sol ya que el líquido se secará antes de tiempo y quedarán marcas. Al pasar el paño, puedes hacerlo desde arriba hacia abajo con movimientos circulares o en zigzag pero nunca al tuntún.
