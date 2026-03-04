Contaminación cruzada: el peligro invisible que acecha si no limpias bien tu cocina

Seguro que tienes multitud de productos de limpieza para cada sección de la casa, sobre todo para la cocina que, normalmente es donde más falta hace limpiar, entre las ollas, el microondas, el fregadero, el horno y un largo etcétera, parece una tarea casi interminable. Pero, más allá de la limpieza a rasgos generales, a lo mejor, estás dejando pasar por alto algo más importante: los trapos, las bayetas y las esponjas... ¿Cada cuánto no las lavas? Puede ser un hábitat perfecto para las bacterias y los gérmenes.

Cocina sucia | iStock

No por estar limpiando continuamente con el mismo trapo, usando agua y químicos, quiere decir que esté medianamente limpio y pueda seguir usándose, al revés. Por esa misma razón, tienes que desinfectarlo correctamente. El motivo principal es porque aunque no lo veas, el trapo recoge bacterias y restos de comida de la superficie que estás limpiando, si luego la pasas por otra, lo único que vas a conseguir es pasar las bacterias al otro lado. Utiliza diferentes, uno para secar tus manos, otro para limpiar superficies y otro para utensilios.

Limpieza de cocina | iStock

Usar el mismo cuchillo para cortar diferentes alimentos, o la misma tabla para apoyar carnes, pescados, quesos y frutas, es un error garrafal, porque vas a provocar una contaminación cruzada, llegando a causar intoxicaciones en las personas que ingieran esos alimentos. Un ejemplo muy claro es que las bacterias de la carne cruda pasan a las verduras crudas, porque has utilizado los mismos utensilios sin lavarlos ni tomar precauciones antes. La consecuencia más común es la Salmonella.