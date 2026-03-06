El ingrediente casero más efectivo para limpiar y dejar como nuevos los cristales

Parece que la tarea de limpiar cristales es interminable, si no es por una cosa es por otra... demasiado polvo, huellas de manos, restos de comida, lluvia y un largo etc. Situaciones que nos acompañan en el día a día y, por más que los limpies a menudo, acaban ensuciándose. Pero, ese no es el mayor de los problemas, sino el pensar cómo, con qué y cuándoponerse a limpiar los grandes ventanales, y que además sea efectivo.

Mujer limpiando cristales | NovaMás

La solución está más cerca de ti de lo que crees, lo tienes en la despensa de la cocina y es el vinagre blanco, sí, un producto multiusos. Sus propiedades antibacterianas yantifúngicascombaten la grasa, manchas y el resto de partículas. Además evitará las marcas odiosas que parece que nunca desaparecen. Es más ecológico que otros limpiacristales porque no contamina tanto ni está compuesto por químicos agresivos.

Para limpiar, sólo tienes que coger un pulverizador y mezclar agua y vinagre blanco, con eso tienes más que suficiente. Aunque si quieres agregarle un toque de frescor, con unas gotitas de limón estará más que listo y preparado para actuar. Si la suciedad es muy fuerte y por más que frotas no sale, añade a tu mezcla una cucharada de bicarbonato, vuelve a agitar y ahora sí que sí, tus cristales quedarán relucientes.

Para pantallas de televisores u ordenadores, no viertas directamente el producto, échalo en un paño de microfibra y pásalo suavemente.