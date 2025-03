El truco 12,12,12: divide las tareas en 3 pasos para ordenar tu casa sin apenas esfuerzo

Si ordenar tu hogar te parece una tarea interminable y abrumadora, es por que no conoces el método 12, 12, 12, es muy sencillo y te ayudará a completar esta tarea de forma rápida y sin estrés. Esta técnica, que se ha vuelto muy popular, se divide en tres simples pasos, haciendo la tarea más rápida y motivadora.

Ordenar | Freepik

La clave del truco 12, 12, 12 es dividir la tarea en tres acciones concretas:

Seleccionar 12 cosas para tirar: Muchas veces acumulamos objetos que ya no sirven o que están rotos, ocupando espacio innecesariamente. Lo primero que debes hacer es encontrar 12 cosas que realmente ya no usas y deshacerte de ellas. Esto te ayudará a liberar espacio y a despejar visualmente el ambiente.

Una mujer tirando cosas | iStock

Elegir 12 cosas para donar, vender o regalar: Seguro que tienes ropa que ya no utilizas, libros que no lees o accesorios en buen estado que llevan tiempo guardados. Elige 12 de estos objetos y dales una nueva vida regalándolos a alguien que los necesite o vendiéndolos si están en buenas condiciones. Haciendo esto no solo organizas tu casa, también ayudas a los demás.

Colocar 12 cosas en su lugar: Muchas veces el desorden en casa no se debe a que tenemos muchas cosas, sino a que no están en su sitio. El último paso del método consiste en identificar 12 objetos que estén fuera de su lugar y recolocarlos.

Una mujer organizando | iStock

Lo mejor de esta técnica es que se puede aplicar en cualquier espacio. Puedes hacerlo una sola vez o repetirlo todas las veces que quieras hasta conseguir el orden perfecto.

Si sientes que tu casa necesita un cambio, pero no sabes por dónde empezar, prueba el truco 12, 12, 12 y verás cómo ordenar se vuelve una tarea mucho más fácil y motivadora.