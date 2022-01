Todo lo que se dice sobre los españoles en TikTok

Más información Alimentos que comemos en España y que en el resto del mundo son una asquerosidad

Muchas veces es inevitable. Cuando conocemos a alguien de otro país, nos vienen a la cabeza todos los tópicos habidos y por haber, que hemos escuchado durante toda nuestra vida y que, evidentemente, la mayoría de ellos no son ciertos e incluso pueden molestar a la otra persona.

Los italianos no comen pasta todo el día, no todos los ciudadanos de la República Checa son serios y fríos, en Alemania beben otras cosas que no son cerveza y Portugal es más que un montón de toallas.

Tópicos sobre España

En España, como es lógico, no nos libramos de los clichés, tal y como demuestra esta usuaria de TikTok, harta de todos ellos. “Cosas que me dicen por ser española”, empieza el vídeo. “Oh, latina”, “flamenco”, “fiesta, fiesta”... y “muchos más”, escribe @lualelia en su post.

Por supuesto, no puede faltar el más clásico de todos: ¡la siesta!. @elhectorwtf cuenta su experiencia: “Ayer un francés me dijo que todos los españoles hacemos la siesta y que todas las ciudades están desiertas a esas horas”. Héctor desmonta ese tópico y pregunta a sus seguidores internacionales si en otros países también tienen esta costumbre.

Más tópicos recopila @silvibcn84 en su post tiktoker. Aquí aparece otro que hasta ahora no comentado:¿Nos gustan a todos los toros? “No, no, no…”, contesta Sílvia a este tópico y muchos más.

Cosas raras que hacemos los españoles

Otro apartado más allá de los tópicos, son las cosas raras que hacemos en España. Aunque nos parezca extraño, así nos ven los ingleses cuando nos comemos unas pipas, según @norarrzz:

Y @damedamian recoge las cosas que hacemos que, según él, son un sinsentido. Por ejemplo, tener lavadora, pero no secadora -y tener que colgar la ropa en los tendederos de los patios-, tener un modelo diferente de enchufe o lo poco prácticos que son los carritos del supermercado (bueno, en eso tiene un poco de razón, hay que reconocerlo).

“Los españoles siempre llegamos tarde”, dicen. Así lo comprueba @shelbyinsevilla con sus amigos en este vídeo que ha colgado en TikTok:

Para acabar, @roisastre nos quiere dejar claro que solo nosotros, los españoles, podemos rajar de nuestro país. Que no se le ocurra a alguien extranjero hacerlo...

