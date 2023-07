Tipos de bolsas reutilizables para usar en el supermercado y que no son de plástico

El 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de las Bolsas de Plástico. Las bolsas tradicionales de plástico que solemos usar cuando vamos al supermercado están hechas con residuos que tardan más de 500 años en descomponerse del todo y que, además, contaminan demasiado. Por esta razón, es importante usar bolsas reutilizables, que no estén hechas de plástico y que sean prácticas y sostenibles.

¿Qué tipos de bolsas se pueden reutilizar?

1. Bolsas de tela. Son efectivas y no contaminan, además, podrás usarlas todas las veces que necesites, por lo que acostúmbrate a llevar una bolsa de tela en tu bolso de mano o en el maletero de tu coche para usarla en las compras rápidas de tu día a día.

Bolsa de tela | iStock

2. Bolsas ecológicas de rafia. Es una de las mejores opciones, ya que la rafia es una fibra sintética que se saca del polipropileno, lo que hace que tenga una duración mayor y mucha calidad.

3. Bolsas de papel reciclado. Si se usan con cuidado, este tipo de bolsas también pueden tener más de un uso. Soportan más peso del que nos imaginamos.

Bolsas de papel | Pixabay

4. Carritos de la compra. Hay personas que no les gusta llevar el carrito, sin embargo, es muy cómodo y práctico en el día a día, ya que no irás cargado de bolsas y no tendrás que coger demasiado peso.

5. Bolsas biodegradables. Son bolsas fabricadas a partir de una mezcla de materiales orgánicos como por ejemplo el almidón de maíz o patata. Su duración es de unos 18 meses y no provocan ningún problema ambiental ni contaminante.

Bolsa biodegradable fabricada con patata | iStock

6. Bolsas de malla para fruta y verdura. Actualmente se encuentran presentes en muchas tiendas y supermercados, por lo que te permitirán suprimir el uso de las bolsas de plástico. Son perfectas para comprar fruta y verdura porque no pesan nada y son resistentes, para poder usarlas durante años.