Así debes doblar las bolsas del super reutilizables para que ocupen menos

Quizás ya no lo recuerdes, pero hace unos años las bolsas de plástico del supermercado eran gratuitas. Todo cambió en 2018, cuando el Gobierno de España aprobó una ley en la que se establecía la obligación de cobrar por las bolsas en los comercios. Se trata de una medida que se puso en marcha para reducir el consumo de plástico, pues este material puede tardar hasta 1.000 años en descomponerse.

Aunque tan solo nos cuesten unos céntimos, la obligación de pagar ya hecha para atrás a muchos consumidores, logrando así que nos olvidemos de pedirlas en el momento de pagar y nos acordemos de coger la bolsa reutilizable cada vez que vamos a hacer la compra. Poco a poco, vamos ampliando la colección, hasta que llega un punto en el que no sabemos dónde meterlas.

Cómo ordenar y almacenar las bolsas reutilizables del super

Al estar elaboradas con un material más rígido, debemos doblarlas a conciencia para que no ocupen demasiado espacio. Pero no nos engañemos, solo las mantenemos bien almacenadas cuando no nos queda otro remedio que ordenar el desastre, lo típico es meterlas como podemos en el armario o cajón y tenerlo todo hecho un barullo.

Ante semejante lío, la cuenta de Instagram @iinfluenciada ha encontrado la solución definitiva para lograr almacenarlas de la mejor forma posible para reducir el espacio que ocupan. Tan solo necesitarás la bolsa reutilizable más grande que tengas para lograrlo.

Es sencillo. Abre la bolsa y dobla hacia dentro las paredes más o menos por la mitad, e introduce también las asas. Con este sencillo gesto consigues transformar tu bolsa en una especie de caja, una en la que puedes almacenar el resto de bolsas.

Cómo doblar las bolsas del super reutilizables

¿Cómo logra la usuaria doblar de forma tan perfecta esas bolsas tan complicadas? Con un poco de maña. Así lo puedes conseguir:

1. Aplana bien la bolsa, metiendo una de las asas en el interior.

2. Divide la bolsa en tres tercios verticales. Dobla un lateral hacia el centro y haz lo mismo con el otro.

3. Ahora divide en tres la porción vertical que resulta. Llamaremos parte superior a la que contiene el asa y parte inferior a la otra.

4. Dobla la parte superior hacia el centro y pasa por dentro del asa la parte inferior de la bolsa. Comprobarás que la parte superior aún se puede abrir. Aprovecha el bolsillo para meter dentro la parte inferior.

5. La bolsa se convertirá en un pequeño cuadrado con una asa por si quieres aprovechar para colgarla.

Tips para hacer la compra más sostenible

Aunque pueda parecer pequeño, usar bolsas reutilizables es un gran paso. Coger este hábito significa reducir la cantidad de plástico que usamos a diario, pero esta no es la única acción que podemos llevar a cabo para hacer que nuestra compra sea más sostenible.

Cuando vayas al super, intenta comprar productos de temporada y de proximidad -o de km 0-, alimentos que se han producido a menos de 100 km de distancia y, por lo tanto, no se contamina tanto con su distribución. A su vez, son mucho más saludables y ayudas al desarrollo del comercio local.

Huye de todo aquello que esté empaquetado con mucho plástico y lleva tu táper si necesitas obligatoriamente un recipiente para eso que quieres comprar. Muchos comercios ya ofrecen esta posibilidad, especialmente las tiendas de productos a granel. Además, intenta no consumir latas, siempre existe la alternativa al producto en bote de cristal.

Y por último, te recomendamos que antes de ir al supermercado planifiques tu menú semanal y hagas una lista con lo necesario. De esta forma ahorrarás dinero y tiempo al saber exactamente qué quieres y no contribuirás al desperdicio alimentario.