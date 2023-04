¿Cuidas realmente tu salud? Descúbrelo con este test

Es una prioridad para todos gozar de bienestar a lo largo de toda nuestra vida. Para ello necesitamos fortalecer la atención primaria de salud, así como cuidarnos cada uno desde nuestras propias casas y manteniendo hábitos saludables.

Muchas personas desconocen que la psicología es fundamental para gozar de bienestar tanto físico como emocional, ya que sin salud mental no hay salud. Por ejemplo: cuando una persona está enferma, acaba sintiéndose emocionalmente afectada sin ganas de hacer cosas y con sentimientos negativos.

Por otro lado, cuando una persona no está a gusto en un sitio empieza a tener emociones que le generan malestar lo que provoca mayor vulnerabilidad al desgaste físico y a diversas enfermedades.

En tu caso: ¿Crees que te cuidas?, ¿lo haces de forma holística o hay alguna parte de ti que descuidas? Veámoslo en el test a continuación:

Test: ¿Cuánto cuidas tu salud?

Se trata de responder con un "sí" o con un "no" las 20 preguntas que te planteo a continuación. No leas el final antes de tiempo, después podrás descubrir la puntuación y qué significa.

1. ¿Haces deporte?

2. ¿Disfrutas del deporte que haces?

3. ¿Cuidas tu alimentación?

4. ¿Eres estable en tu alimentación?

5. ¿Eres estable con tu peso?

6. ¿Te tratas bien cuando te miras al espejo?

7. ¿Haces un equilibrio entre el disfrute de tus actividades y tu autoexigencia?

8. ¿Vas al médico cuando te encuentras mal?

9. ¿Vas al psicólogo cuando te encuentras mal?

10. ¿Te automedicas?

11. ¿Dedicas tiempo a las cosas que te gustan?

12. ¿Le das importancia a tus emociones?

13. ¿Expresas tus emociones?

14. Cuando te enfadas o sientes tristeza: ¿le quitas importancia a lo que ha sucedido?

15. ¿Sientes que tus decisiones son coherentes con tus valores?

16. ¿Tratas bien a las personas a tu alrededor?

17. ¿Comparas negativamente tu físico con el de los demás?

18. ¿Mimas tu piel y tu cuerpo en tu día a día?

19. ¿Entrenas tus capacidades cognitivas?

20. ¿Estás a gusto con tus relaciones personales?

Resultados: La máxima puntuación que puedes obtener en este test es 20. Cuanto más alta sea tu puntuación, significa que más cuidas tu salud. Recuerda que salud es tanto física como emocional. Si no entiendes por qué no has obtenido la máxima puntuación revisa los ítems según los resultados a continuación.

Resultados del test: ¿Cuánto cuidas tu salud?

1. ¿Haces deporte? Sí (1) / No (0)

Hacer deporte es fundamental para cuidar nuestro cuerpo, sabemos que una vida sedentaria perjudica nuestra salud.

2. ¿Disfrutas del deporte que haces? Sí (1) / No (0)

Disfrutar del deporte que hemos elegido es fundamental para que esa actividad la mantengamos a lo largo del tiempo.

3. ¿Cuidas tu alimentación? Sí (1) / No (0)

Sabemos que la alimentación está directamente relacionada con nuestra salud, tanto física como emocional. Saber comer y saber qué necesita nuestro cuerpo a la hora de alimentarnos es muy importante.

4. ¿Eres estable en tu alimentación? Sí (1) / No (0)

Lo más importante es generar unos hábitos saludables que sean fáciles de mantener en el tiempo para nosotros. Por eso las dietas restrictivas no son una buena opción.

5. ¿Eres estable con tu peso? Sí (1) / No (0)

Mantener unos hábitos saludables a lo largo del tiempo sin hacer cambios drásticos es muy importante.

6. ¿Te tratas bien cuando te miras al espejo? Sí (1) / No (0)

Da igual que cuides tu alimentación y que hagas deporte si luego no admiras ni aprecias tu cuerpo. Cuidar tu cuerpo ayuda a tratarlo bien. Tratar bien tu cuerpo y valorarlo no debe depender de que peses unos kgs determinados o de que tengas cierta figura.

7. ¿Haces un equilibrio entre el disfrute de tus actividades y tu autoexigencia? Sí (1) / No (0)

Es importante mantener hábitos saludables, pero de tal forma que nos permitan el disfrute, para eso es importante ser flexibles y no rígidos.

8. ¿Vas al médico cuando te encuentras mal? Sí (1) / No (0)

Es fundamental consultar a un experto cuando nos pasa algo. Preocuparnos por nuestra salud es hacernos responsables de ella si consultamos con un experto.

9. ¿Vas al psicólogo cuando te encuentras mal? Sí (1) / No (0)

Igual que ocurre cuando vamos al médico, cuando identificamos malestar emocional es fundamental consultar con un experto en salud mental.

10. ¿Te automedicas? Sí (0) / No (1)

Automedicarse no es responsable, debemos consultar con un experto. Los sanitarios estudian durante muchos años para saber qué medicación es la recomendable, incluido el tiempo y la dosis.

11. Dedicas tiempo a las cosas que te gustan? Sí (1) / No (0)

Dedicar tiempo a las cosas que nos gustan es fundamental para gozar de bienestar emocional. No debemos quitarle importancia a las actividades que nos agradan.

12. ¿Le das importancia a tus emociones? Sí (1) / No (0)

Si queremos gozar de bienestar emocional debemos empezar por darle importancia a nuestras emociones.

13. ¿Expresas tus emociones? Sí (1) / No (0)

Para gestionar nuestras emociones primero debemos aprender a identificarlas, permitírnoslas y luego expresarlas.

14. Cuando te enfadas o sientes tristeza: ¿Le quitas importancia a lo que ha sucedido? Sí (0) / No (1)

Si le quitas importancia a tus emociones es imposible que puedas gestionarlas. A la larga esto afecta al estado emocional y a la autoestima.

15. Sientes que tus decisiones son coherentes con tus valores? Sí (1) / No (0)

Una vida que no es coherente con tus valores es una vida con grandes carencias.

16. ¿¿Tratas bien a las personas a tu alrededor? Sí (1) / No (0)

Tratar bien a las personas que te rodean habla mucho de ti y de cómo eres. Sobre todo, expresa cómo te encuentras emocionalmente en tu interior.

17. ¿Comparas negativamente tu físico con el de los demás? Sí (0) / No (1)

Por mucho que cuides tu salud física, si nunca es suficiente, te estarás haciendo mucho daño.

18. ¿Mimas tu piel y tu cuerpo en tu día a día? Sí (1) / No (0)

Realizar actividades de autocuidado tanto físico como emocional es muy importante. Dedicar tiempo para uno mismo es fundamental.

19. ¿Entrenas tus capacidades cognitivas? Sí (1) / No (0)

¿De qué sirve que entrenes tu cuerpo si no entrenas tu mente?

20. Estás a gusto con tus relaciones personales? Sí (1) / No (0)

Las relaciones personales que desarrollas son una consecuencia de tu estado emocional.