Las tareas de casa que ayudan a rebajar el estrés

Cuando llegamos a casa tras una jornada intensa de trabajo y de estrés lo último que nos apetece es hacer las tareas del hogar. Seguramente cuando ves mil tareas que quedan por hacer te entra pereza y decides dejarlo para un futuro próximo: mañana. Lo que no sabes es que dejarlo pasar hace que aumente el estrés y la ansiedad que ya traías del trabajo. De hecho, no es bueno para aquellas personas que se estresan a menudo y no consiguen desconectar, ni siquiera en su tiempo libre.

La solución está en tener la casa limpia y ordenada y que esto ayuda a cuidar la salud mental. No solo es cuestión del resultado final, sino que las propias tareas del hogar ayudan a encontrar la calma y cuando terminamos con la limpieza esa sensación de tranquilidad aumenta aún más. Además, la pereza que producen las tareas de limpieza suele desvanecerse en cuanto nos ponemos a ello. Son acciones que nos hacen sentir que tenemos el control absoluto y esto disminuye el estrés.

Mujer preparada para limpiar. | iStock

Si estas actividades de limpieza no las tomamos como algo negativo, pueden ser tareas mindfulness. Esto quiere decir que nos centramos en la actividad con interés y dejamos nuestras preocupaciones de lado, consiguiendo una mayor relajación.

Hay que emplear al menos 20 minutos al día para realizar las tareas del hogar como hacer la cama, fregar los platos del desayuno y la comida, y otras tareas sencillas para notar un estado de relajación en nuestro cuerpo y sobre todo calma y orden en nuestra vida.

Si crees que es imposible limpiar sin que sea una tarea aburrida, prueba los siguientes consejos: no ejerzas tanta presión con las manos, prueba a escuchar música mientras haces las tareas y date una pequeña recompensa al finalizar. Una vez que tengas el hogar en orden te sentirás mejor contigo mismo y te sentirás más aliviado.

Seguro que también te interesa...

Truco para evitar que las pelusas se peguen en la escoba al barrer