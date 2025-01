Síntomas de un embarazo ectópico y principales complicaciones

Cuando una mujer se queda embarazada, la fecundación del óvulo se produce en las trompas de falopio, y el embrión viaja hasta el útero donde se implanta en el endometrio y comienza a desarrollarse. En un embarazo ectópico, el embrión no va a desplazarse hasta el útero, sino que va a insertarse en una zona diferente (trompas, ovario, cérvix, abdomen…). En el 90% de los casos, se va a implantar en la misma trompa de falopio.

¿Qué síntomas produce un embarazo ectópico?

Este tipo de embarazos no siempre provoca síntomas en las semanas tempranas, y a veces no se detecta hasta que no se realiza la primera ecografía.

En el caso de producir síntomas, se van a manifestar entre la semana 4 y 12 de embarazo y la mujer puede sentir:

Dolor abdominal intenso. De hecho, es el síntoma más característico y el principal motivo por el que la mujer acude a urgencias a consultar.

Sangrado.

Sensación de mareo, desmayo.

Valorando de la sintomatología, y junto con la realización de una ecografía y una analítica de sangre para comprobar los niveles de BHCG (hormona del embarazo), se va a diagnosticar el embarazo ectópico.

¿Por qué ocurre un embarazo ectópico?

No hay una causa exacta, pero cualquier circunstancia que altere la funcionalidad normal de las trompas de falopio puede aumentar el riesgo de sufrirlo. Algunos de los factores más comunes son:

Antecedentes personales de otro embarazo ectópico: aumenta en un 10% el riesgo de volver a sufrirlo.

Endometriosis, ya que existen superficies de endometrio en zonas diferentes al útero (ovario, abdomen, cérvix…).

Edad materna (a mayor edad, mayor riesgo).

Tabaquismo.

Portadora de DIU (dispositivo intrauterino como método anticonceptivo).

Antecedente de cirugía en las trompas de falopio.

Embarazo a través de fecundación in vitro.

Infecciones de transmisión sexual.

Antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria

¿Qué pasa cuando te diagnostican un embarazo ectópico?

Muchas mujeres se plantean qué ocurre una vez se ha diagnosticado un embarazo ectópico. Este tipo de embarazos no son viables y el embrión no va a poder desarrollarse. Además, es necesario tratarlo en cuanto se diagnostica, porque podría llegar a poner en peligro la vida de la madre.

Una mujer embarazada | Pexels

Una vez diagnosticado, se decide finalizar el embarazo si éste no ha terminado por si mismo de forma natural. Esto puede hacerse a través de medicación o tratamiento quirúrgico, adaptándolo siempre a cada caso concreto.

El apoyo emocional a la madre en esta situación es indispensable. Tenemos que tener en cuenta que, a pesar de que el embarazo no haya evolucionado más allá de las primeras semanas, supone un duelo para la madre enfrentarse a la pérdida de su bebé. No importan las semanas de embarazo, la pérdida de un hijo siempre va a ser un proceso doloroso para una mujer.