Los síntomas del corazón roto: cómo se refleja una ruptura en nuestro cuerpo

Quizás una de las situaciones más complicadas a la que posiblemente tengas que enfrentarte a lo largo de tu vida es una ruptura. Esa circunstancia que nos da tanto miedo afrontar, ya seamos la persona que deja o a la que nos dejan, puede afectarnos de infinidad de maneras tanto a nivel físico como psicológico, y generan un malestar con nosotros mismos y con los demás. Ante estas circunstancias, nuestro organismo puede verse muy afectado y mostrar ciertas señales que nos pueden preocupar, y generar dolores que antes no teníamos en determinadas zonas, debido al estrés emocional que nos ha producido. Una de las posibles consecuencias es desarrollar el conocido como síndrome de Tako – Tsubo.

Cerca de un 1% de la población sufre este extraño síndrome asociado a situaciones de estrés emocional que perjudican a nuestro organismo. Su nombre viene de un artilugio de pesca, utilizado como trampa para pulpo, que presenta una forma similar a nuestro ventrículo izquierdo del corazón. Este aparato es una de las principales formas pesca en Japón.

Esta patología afecta de manera muy particular al corazón, y puede generar síntomas muy similares al paro cardíaco. Podemos sentir un continuado dolor en el pecho de diferentes intensidades, arritmias o incluso falta de aire en algunas circunstancias. En su mayoría, los síntomas desaparecen con el tiempo, entre los cuáles podemos destacar: sudor frio, dolor de pecho, debilidad, falta de apetito y ritmo cardiaco irregular. No son graves y no necesita medicamento alguno, pero debemos controlar que no vaya a mayores.

Otras situaciones que pueden desencadenar este síndrome son el fallecimiento de un allegado y la perdida de mucho dinero...Circunstancias que podemos sufrir con frecuencia y que pueden afectar a nuestros niveles de estrés emocional. Si estas circunstancias te ocurren, lo mejor es acudir al especialista para reconducir esta situación y volver a estar bien.