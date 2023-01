La receta para una relación sana

Nadie nace enseñado, por lo que nadie saber amar bien de primeras. Cuando se inicia una relación se necesita esfuerzo y ganas para que esta se consolide de forma sana y pueda durar.

Tener una relación sana no significa que no se discuta. Los conflictos son inevitables, pero hay que saber gestionarlos bien para que no terminen en crisis; el secreto para superar los momentos difíciles es que los cimientos de la relación no sean tóxicos y haya un amor sano.

Ahora que se acerca San Valentín, Silvia Congost, reconocida psicóloga experta en autoestima, dependencia emocional y relaciones tóxicas, ha analizado algunos de los ingredientes fundamentales que deben estar presentes en el día a día de una pareja para que su relación se pueda definir como sana:

Deseo

Los momentos de intimidad son muy necesarios para que una relación funcione. Esa "llama" que tanto arde al inicio, se debe avivar cada cierto tiempo para que no deje de existir la pasión, el sexo y el erotismo que tanto conectan a una pareja.

"Si uno de los dos tiene un problema de deseo sexual o alguna disfunción, es necesario pedir ayuda, porque de no hacerlo esto puede acabar desencadenando una ruptura", asegura Congost.

Amistad

Tu pareja es tu compañero de viaje, por lo que es crucial que sea también tu mejor amigo. Si va a estar el resto de tu vida a tu lado, lo más sano será que tengas confianza absoluta en esa persona.

Según la psicóloga, en una relación sana, ambas partes se admiran y se apoyan incondicionalmente, en lo bueno y en lo malo, sin juzgar. En definitiva, la pareja debe ser "alguien con quien podamos comunicarnos, ser honestos y recibir lo mismo por su parte".

Propósito común

Para que una relación avance, hace falta un propósito de vida en común. Si tú y tu pareja no camináis hacia la misma dirección, llegará el momento en el que no os encontréis. Es por eso que la experta propone que hagáis planes y que trabajéis juntos para que ocurran. "Es importante que este propósito no se quede en ideas y en planes que no se materializan nunca, porque en ese caso se acabarán marchitando".

Valores

Otra cosa que debes analizar de tu relación es si tus valores son los mismos que los de tu pareja. "Nuestros valores son nuestros principios básicos, aquello con lo que nos identificamos en la vida, que nos da sentido y dirección", define Congost. Y si tus principales valores no coinciden con los de tu pareja, tendréis "discusiones tormentosas que difícilmente llegarán a buen puerto".

Compromiso

"Implica cerrarse mentalmente a otras personas, poner todo de nuestra parte para que la relación funcione", afirma la psicóloga. Y no, no se refiere a que no puedas hablar con otras personas cuando tienes pareja, sino a que no abras la puerta a establecer una conexión especial o más íntima.

Debemos tener la seguridad de que nuestra pareja está ahí y que no va buscando consciente o inconscientemente a alguien que nos sustituya. "Percibir este compromiso en el otro irá fortaleciendo y aumentando la confianza dentro de la pareja, la cual es absolutamente esencial", recuerda la especialista en autoestima.

Transparencia

Por último, y no menos importante, en una relación sana se deben evitar los secretos que afectan directamente a la pareja: "Cuando uno hace una pregunta, el otro debe responder en todos los casos, aunque no quiera profundizar en el tema en ese momento. El hecho de necesitar saber algo, y que el otro se encierre y no responda, genera en nosotros ansiedad y aumenta enormemente nuestra inseguridad".