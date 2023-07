Síndrome del torniquete en los bañadores de niños: ¿Qué es y cómo evitarlo?

El verano es la época idílica para los más pequeños de la casa: terminan las clases en el colegio y cuentan con todo el tiempo del mundo para poder disfrutar con familiares y amigos. Además, es ese momento del año donde las playas y las piscinas, privadas o públicas, se llenan desde primera hora de la mañana. Tan solo una toalla, el protector solar y un bañador son necesarios para disfrutar de un día soleado. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado con uno de estos tres ítems.

Así lo ha advertido Miguel Assal(@miguelassal), uno de los tiktokers y divulgadores de consejos sanitarios con más seguidores de la plataforma, exactamente cuenta con más de 2 millones. "Hoy vas a conocer un peligro de los bañadores que no conocías y que tienes que saber", comienza diciendo en el vídeo, uno que ya suma más de 140 mil "me gustas" y 2 mil comentarios.

Bañadores masculinos: El peligro de la redecilla

Este problema afecta únicamente a los bañadores masculinos que tienen forma de pantalón y cuentan con una redecilla en su interior. Especialmente en niños, esta parte de la prenda causa innumerables problemas y accidentes durante el verano. Sin embargo, poca gente conoce su peligro, ya que es muy común ver esta red en la mayoría de trajes de baño de hombre.

Pero, ¿qué es esta redecilla? Es una tela de color blanco y tejido transpirable que se coloca en el interior de los bañadores tipo pantalón o bermuda. Actúa como una segunda capa y con ella se busca evitar el uso de ropa interior durante el chapuzón. Su presencia en la prenda tiene todo el sentido del mundo, ya que ayuda a secar con más rapidez y permite prevenir la proliferación de humedades y hongos.

No obstante, si su uso ha sido pensado para la seguridad y la prevención, ¿por qué es un peligro para los niños?

¿Qué es el síndrome del torniquete?

Esta problemática no ocurre únicamente con los productos de mala calidad. La redecilla puedes encontrarla en cualquier modelo de las marcas más caras de bañadores. No obstante, no todas las redecillas son un peligro para los menores. Todo depende del tamaño de los agujeros de la red, los desencadenantes del conocido "síndrome del torniquete".

Este concepto recibe este nombre porque, si estos agujeros son de tamaño mediano, pueden llegar a atarpar el prepucio y el escroto. "Cuando entran en el agua, al contraerse sus partes, tanto el prepucio del niño como la piel del escroto pueden quedar atrapadas por estos pequeños agujeros, provocando ese llamado síndrome del torniquete", explica el creador de contenido. Para no tener problemas durante este verano, podemos optar por otras opciones a la hora de comprar el bañador a los más pequeños.

El mismo divulgador explica que se ha encontrado con dicha situación y "fue imposible liberarlo, porque es una zona muy delicada". Además, advierte que en algunas ocasiones sepuede requerir cirugía. De esta forma, lo ideal es comprar bañadores de licra que cuenten con una redecilla con agujeros más pequeño para evitar el problema y, a la vez, mantienen las funciones de secado y transpiración.