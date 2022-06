¿Qué son y cómo actúan los bañadores con protección solar?

En NovaMás ya te hemos contado en más de una ocasión lo importante que es la protección solar para evitar el envejecimiento de la piel, manchas y, en el peor de los casos, cáncer.

Toda barrera que detenga los rayos dañinos del sol es nuestra mejor aliada para cuidar el futuro de nuestra dermis y ahorrarnos visitas al dermatólogo. Por eso, aparte de aplicarnos protector solar 50, debemos optar por barreras físicas como gafas de sol, gorros y camisas si vamos a pasar muchas horas expuestos al sol.

Y si además usamos ropa con protección solar, ya estaremos totalmente protegidos. ¿Sabes de lo que te hablamos?

Prendas con protección solar

En las tiendas de ropa deportiva y de baño, muchas veces nos encontramos con varias etiquetas que nos indican las mil maravillas de la tela de las que están hechas esas prendas. Una de ellas, y que solemos pasar por alto, es la protección solar.

Si vamos a realizar una larga caminata por la montaña, con unas mallas con este filtro nos aseguraremos de que los rayos ultravioleta no traspasen hasta nuestra piel -que, además, al estar cubierta no habremos protegido con crema solar-. Lo mismo en la playa y con los bañadores, que nos aportarán esa protección física extra a las partes del cuerpo donde seguramente no habremos echado protector.

Como estamos en época de playa y piscina, nos centraremos en este segundo tipo de prendas.

¿Cómo actúan los bañadores con protección solar?

Según alertan desde la Academia Española de Dermatología y Venerología, la ropa mojada pierde poder de filtración de los rayos UV, por eso, es de vital importancia que nuestros bañadores estén hechos con telas que bloqueen el paso de estos rayos y no les permitan dañar nuestra piel.

Este resultado se consigue con baño de la prenda en productos químicos o un acabado con partículas cerámicas o minerales que absorban o reflejen la radiación. Todo dependerá del fabricante.

Bañadores bonitos con protección solar

Si después de leer este artículo te has convencido de que necesitas un bañador con protección solar para tus próximas vacaciones. A continuación, te dejamos varias opciones que puedes encontrar en Amazon.

Si quieres sentirte Pamela Anderson en 'Los Vigilantes de la Playa', este bañador de Puma será tu opción favorita.

Es algo escotado, pero cómodo para nadar, tiene la espalda descubierta con dos tiras cruzadas y, lo más importante, protección UV 50+. Cuesta entre 30 y 40 euros, según la talla, y también está disponible en azul y en negro. Cómpralo aquí.

Bañador rojo | Amazon

Si prefieres un bañador menos deportivo, hemos encontrado este diseño de Amazon Essentials con estampado de flores que te hará lucir a la última. Está hecho de punto de secado rápido y también tiene una protección 50+. Además, lleva un forro reductor de vientre para que se te vea una figura de infarto. Cuesta 30,80 euros. Aquí tienes el enlace.

Bañador flores | Amazon

Por último, un bañador negro, básico, pero con escote favorecedor, para aquellas que les guste lo clásico pero elegante. Es de la marca Marc O'Polo, está hecho de un tejido de gran calidad, con protección 50+ y cuesta entre 50 y 79 euros. Consíguelo aquí.

Bañador negro | Amazon

