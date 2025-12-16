Si sientes un dolor abdominal recurrente después de comer, podría tratarse del Síndrome del Intestino Irritable

Hay malestares que van más allá de un simple dolor de tripa y, aunque no lo creas, las molestias digestivas recurrentes se han convertido en el acompañante diario de muchas personas. El Síndrome del Intestino Irritable es una condición crónica que aunque no deja huella en el aparato digestivo, si altera su funcionamiento y en consecuencia, el ritmo de vida.

A simple vista, nadie lo diría, pero quienes lo sufren, conviven con un dolor abdominal considerable, episodios repentinos de diarrea o estreñimiento. Sin duda, una de las peores situaciones, es cuando aparece esa hinchazón después de comer que arruina cualquier plan. Por otro lado, están los gases, la sensación de no haber "terminado" en el baño y otras variaciones que a largo plazo terminan desgastando, porque completan un cuadro que suele empeorar en los momentos de más estrés, es decir, cuando menos hace falta.

El diagnóstico del SII, se realiza siguiendo criterios clínicos, como los conocidos Roma IV, que incluyen la presencia de dolor abdominal al menos una vez por semana durante los últimos tres meses, acompañado de cambios en la frecuencia o apariencia de las deposiciones.

Y aunque no existe una cura definitiva, sí hay formas de convivir con este trastorno. Entre las soluciones más eficaces, está la dieta baja en FODMAP, aprender a "amansar" a tu enemigo íntimo, el estrés, y algunos medicamentos que ayudan a controlar los brotes. La buena noticia es que, con el tratamiento adecuado, las personas pueden seguir disfrutando de su vida, porque aunque no cura, da la tranquilidad de poder hacer planes sin miedo.