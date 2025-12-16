La postal navideña de Silvia de Suecia con sus nueve nietos: así son los descendientes de la reina consorte

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, llegan también las clásicas postales familiares cargadas de buenos deseos para las fiestas y el año nuevo. En las casas reales europeas, esta tradición se mantiene intacta y una de las más esperadas es, sin duda, la de la familia real sueca. Este año, Silvia de Suecia ha sido la encargada de protagonizar el posado más entrañable, rodeada de todos sus nietos.

La reina consorte aparece decorando el árbol de Navidad junto a los pequeños de la familia, una escena que se repite cada diciembre en el Palacio Real de Estocolmo. En esta ocasión, la imagen tiene un significado especial: tras el nacimiento de la princesa Inés el pasado 7 de febrero, Silvia de Suecia suma ya nueve nietos, convirtiendo la postal en la más numerosa hasta la fecha.

Familia real sueca | Gtres

Una tradición muy sueca para dar la bienvenida a la Navidad

Como marca la tradición, los abetos que decoran los salones reales fueron entregados al rey por estudiantes de la carrera de ingeniería agrícola de la Universidad de Umea. Es entonces cuando Silvia de Suecia reúne a los más pequeños de la familia para participar en la decoración del árbol, colocando bolas, guirnaldas y piñas mientras son fotografiados.

El resultado es una imagen cálida y familiar que sirve como pistoletazo de salida oficial a la Navidad para la Casa Real sueca, una estampa cuidada que suele conquistar tanto a los ciudadanos del país como a los seguidores de las monarquías europeas.

Familia real sueca decorando el árbol de Navidad | Gtres

Así son los nueve nietos de Silvia de Suecia

En la postal navideña vemos a Silvia de Suecia en su faceta más cercana, rodeada de los hijos de sus tres vástagos: la princesa heredera Victoria, el príncipe Carlos Felipe y la princesa Magdalena.

La nieta mayor es la princesa Estela, duquesa de Östergötland, nacida el 23 de febrero de 2012, primogénita de la princesa Victoria y Daniel de Suecia. Le sigue su hermano, el príncipe Óscar, duque de Escania, nacido el 2 de marzo de 2016.

Por parte del príncipe Carlos Felipe, duque de Värmland, y su esposa, la princesa Sofía, Silvia de Suecia y el rey Carlos XVI Gustavo tienen cuatro nietos: el príncipe Alejandro, duque de Södermanland (19 de abril de 2016); el príncipe Gabriel, duque de Dalarna (31 de agosto de 2017); el príncipe Julián, duque de Halland (26 de marzo de 2021); y la benjamina de la familia, la princesa Inés, duquesa de Västerbotten, nacida el 7 de febrero de 2025.

Princesa Inés, duquesa de Västerbotten, y Silvia de Suecia | Gtres

A ellos se suman los tres hijos de la princesa Magdalena y Christopher O Neill: la princesa Leonor, duquesa de Gotland (20 de febrero de 2014); el príncipe Nicolás, duque de Ångermanland (15 de junio de 2015); y la princesa Adriana, duquesa de Blekinge (9 de marzo de 2018).

Princesa Leonor de Suecia | Gtres

La imagen familiar, marcada por una nueva polémica

La publicación de esta entrañable postal navideña coincide con una nueva controversia que afecta a la familia Bernadotte. El diario sueco Dagens Nyheter reveló recientemente que la princesa Sofía, esposa del príncipe Carlos Felipe, se reunió en varias ocasiones con Jeffrey Epstein en 2005, cuando residía en Nueva York.

Según la información publicada, estos encuentros se produjeron en contextos sociales, como restaurantes o estrenos de cine, cuando Sofía estudiaba contabilidad e intentaba abrirse camino como actriz. Desde el Tribunal Real sueco aclararon que no existió una relación más allá de esos encuentros puntuales.

La princesa Sofía ya había estado en el foco mediático en el pasado por su trayectoria previa a su entrada en la Casa Real, lo que hizo que su aceptación no fuera inmediata. Aun así, la imagen compartida por Silvia de Suecia busca transmitir normalidad y unión familiar en unas fechas especialmente señaladas.