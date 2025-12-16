El método para mejorar el aspecto del parquet estropeado

Una de las causas más frecuentes por las que el parquet de una casa se estropea es por la humedad. Esta puede aparecer por pasar una fregona demasiado mojada, derramar agua, o por usar productos muy agresivos que hacen que la capa protectora pierda brillo y se dañe. Además, el simple hecho de no cuidar el suelo de manera adecuada, contribuye a su deterioro.

Parquet | iStock

Cuando esto ocurre, el parquet se hincha y se levanta, las lamas comienzan a empujarse entre sí y provoca que la zona deje de estar plana, y por ello, se forman unas ondulaciones que crujen al andar sobre ellas. Como puedes ver, los daños pueden llegar a ser bastante graves y en esos casos es necesario recurrir a un profesional.

Parquet hinchado | iStock

Si todavía no es así, existen métodos caseros muy efectivos que pueden ayudar a restablecer su aspecto original. Un truco casero para devolverle el brillo y eliminar arañazos leves es mezclar aceite de oliva o linaza y vinagre blanco en un cuenco, es importante que no viertas el producto directamente en la superficie, lo ideal es impregnar poca cantidad en un paño y frotar en la madera. Después deja que se seque durante media hora y finalmente pasa otro paño seco.

Si la madera tiene rayones, frota la zona afectada con una nuez helada, serán los aceites naturales del fruto los que rellenarán la veta del arañazo, pero recuerda hacer una prueba antes en una zona pequeña y discreta por los imprevistos que puedan surgir.