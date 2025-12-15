ELIMÍNALOS DE RAÍZ
Así debes acabar con los pececillos de plata si los has visto alguna vez por tu casa
Aunque los pececillos de plata sean inofensivos, son una molestia si aparecen en tu casa. Se reproducen y se comen el papel, restos de alimentos e incluso ropa. Por eso, la mejor opción es: limpiar, recoger y ventilar.
Los pececillos de plata son insectos muy pequeños que se mueven tan rápido que parece que nadan. Su movimiento les ayuda a escapar de la luz y el peligro ya que prefieren los rincones húmedos y oscuros. Les gusta el papel, la ropa y los resto de comida. Por eso, van a aparecer en sitios donde haya humedad y puedan comer: sótanos, cocinas, bibliotecas o baños. Son más una molestia que un peligro ya que pueden dañar tus objetos, así que no te asustes porque no pican ni transmiten enfermedades.
Barre, aspira, quita el polvo... porque aparecen con mucha facilidad. Abre las ventanas con frecuencia, ventila tus baños y evita la condensación en la cocina para mantenerlos alejados. Si eres desorganizado, haz un esfuerzo por mantener la casa limpia y ordenada , guarda los libros, recoge la ropa, y si no la usas a diario, métela en cajas cerradas, además de poner un deshumidificador en el armario. También deberías revisar los rincones más insignificantes y sellarlos para que no tengan la posibilidad de entrar.
Si ya los has visto corretear por tu casa, no te alarmes, lleva a cabo una limpieza profunda en la zona donde los viste. Esto eliminará el resto de alimentos que les queda, sus huevos y algunos adultos que siguen por ahí. Retira su refugio recogiendo, guardando y sellando. Si sigues teniendo dudas, haz una comprobación y pon trampas. Pega cinta adhesiva de doble cara en las esquinas y muebles. Otra idea es poner azúcar en un frasco pequeño y tapar la boca con plástico, hazle agujeritos para que cuando se sientan atraídos por el olor, caigan dentro y no puedan escapar.
