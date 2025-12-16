Un estudio detalla el gasto navideño de los españoles y a qué lo destinarán

La Navidad es sinónimo de regalos, reuniones familiares, comer mucho, luces que iluminan calles y plazas de los pueblos y ciudades, de un árbol decorado con guirnaldas, bolas y estrellas. Igualmente, es una época que, para muchas personas, está llena de ilusión y magia, mientras que para otras, es una de las peores del año.

Ahora bien, también conlleva compras, muchas compras. Salir a la calle durante estas semanas implica tiendas y centros comerciales abarrotados, colas, escaparates montados para llamar aún más la atención y la sensación de que todos buscan lo mismo. Otro de los inconvenientes asociados a estas fechas son los precios, y es que en varios sectores, los precios suben y el dinero se va más rápido de lo que uno quisiera. Por eso, cada vez más gente se lo piensa dos veces antes de comprar algo: mira, compara, busca descuentos y ajusta al máximo el presupuesto sin renunciar a lo importante.

Pagar con tarjeta | Freepik

Cada año, aparecen estadísticas que confirman que los hábitos de consumo de los ciudadanos van cambiando según el contexto económico y social. Para este 2025, la fintech italiana Scalapay ha publicado un estudio relacionado con las compras y el gasto navideño. Según la empresa, "los consumidores encaran la Navidad de 2025 con una mentalidad más planificada y consciente" y destaca que "la distribución del gasto se ha estabilizado y revela prioridades claras". ¿Cuáles son estas prioridades? ¿En qué destinarán el dinero los españoles estas Navidades?

Presupuesto y compras para la Navidad de este año

El análisis indica que el 63% de los españoles consultados prevé destinar el mismo presupuesto que el año pasado, mientras que el 14% afirma que lo aumentará.

En cuanto a qué destinarán el dinero, la primera posición del ránking la ocupa la alimentación (con un 35%) y completan el podio la moda (22%) y las tarjetas regalo (21%). Por otro lado, el 18% dedicará gran parte del presupuesto a los juguetes y el 16% a restauración y cenar fuera de casa, una opción que tiene cada vez más adeptos, ya que es una buena alternativa a no tener que estar tantas horas en la cocina.

Comprando en el supermercado | Freepik

El top 10 de compras de esta Navidad lo completan las categorías de belleza y cuidado personal (11%), electrónica (11%), joyería y accesorios (10%), entretenimiento fuera de casa (9%) y productos para el hogar (8%).

Como conclusión, Scalapay afirma que "la clave no es gastar más, sino gastar mejor".

¿Cómo controlar el gasto estas Navidades?

1. Define un presupuesto y detalla en qué te lo gastarás.

2. Prioriza los gastos, ya que no todos son igual de importantes.

3. Siempre que puedas, compra con antelación y evita decisiones impulsivas de última hora.

4. Antes de decantarte por un producto, compara precios en distintas tiendas.

5. Aprovecha al máximo los descuentos y rebajas.

6. Compra lo que realmente necesitas.

7. Planifica el menú con antelación y así te permitirá comprar los ingredientes antes de la época navideña, cuando los precios todavía no han subido.

8. A la hora de comprar, evita financiar la compra si no es realmente necesario.

9. Paga en efectivo o con tarjeta de débito para controlar mejor el gasto.

10. Si no, ve revisando de ve en cuando el extracto del banco.