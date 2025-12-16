Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Vida

¿Qué estás buscando?

COMPRAS DE NAVIDAD

Un estudio detalla el gasto navideño de los españoles y a qué lo destinarán

Cada año por estas fechas aparecen varios estudios que analizan lo que se gastarán los ciudadanos por Navidad y qué es lo que comprarán. A continuación, recogemos los resultados de la investigación realizada por la fintech italiana Scalapay.

Pareja comprando regalos de Navidad

Pareja comprando regalos de NavidadFreepik

Publicidad

Marc Bosch
Publicado:

La Navidad es sinónimo de regalos, reuniones familiares, comer mucho, luces que iluminan calles y plazas de los pueblos y ciudades, de un árbol decorado con guirnaldas, bolas y estrellas. Igualmente, es una época que, para muchas personas, está llena de ilusión y magia, mientras que para otras, es una de las peores del año.

Ahora bien, también conlleva compras, muchas compras. Salir a la calle durante estas semanas implica tiendas y centros comerciales abarrotados, colas, escaparates montados para llamar aún más la atención y la sensación de que todos buscan lo mismo. Otro de los inconvenientes asociados a estas fechas son los precios, y es que en varios sectores, los precios suben y el dinero se va más rápido de lo que uno quisiera. Por eso, cada vez más gente se lo piensa dos veces antes de comprar algo: mira, compara, busca descuentos y ajusta al máximo el presupuesto sin renunciar a lo importante.

Pagar con tarjeta
Pagar con tarjeta | Freepik

Cada año, aparecen estadísticas que confirman que los hábitos de consumo de los ciudadanos van cambiando según el contexto económico y social. Para este 2025, la fintech italiana Scalapay ha publicado un estudio relacionado con las compras y el gasto navideño. Según la empresa, "los consumidores encaran la Navidad de 2025 con una mentalidad más planificada y consciente" y destaca que "la distribución del gasto se ha estabilizado y revela prioridades claras". ¿Cuáles son estas prioridades? ¿En qué destinarán el dinero los españoles estas Navidades?

Presupuesto y compras para la Navidad de este año

El análisis indica que el 63% de los españoles consultados prevé destinar el mismo presupuesto que el año pasado, mientras que el 14% afirma que lo aumentará.

En cuanto a qué destinarán el dinero, la primera posición del ránking la ocupa la alimentación (con un 35%) y completan el podio la moda (22%) y las tarjetas regalo (21%). Por otro lado, el 18% dedicará gran parte del presupuesto a los juguetes y el 16% a restauración y cenar fuera de casa, una opción que tiene cada vez más adeptos, ya que es una buena alternativa a no tener que estar tantas horas en la cocina.

Comprando en el supermercado
Comprando en el supermercado | Freepik

El top 10 de compras de esta Navidad lo completan las categorías de belleza y cuidado personal (11%), electrónica (11%), joyería y accesorios (10%), entretenimiento fuera de casa (9%) y productos para el hogar (8%).

Como conclusión, Scalapay afirma que "la clave no es gastar más, sino gastar mejor".

¿Cómo controlar el gasto estas Navidades?

1. Define un presupuesto y detalla en qué te lo gastarás.

2. Prioriza los gastos, ya que no todos son igual de importantes.

3. Siempre que puedas, compra con antelación y evita decisiones impulsivas de última hora.

4. Antes de decantarte por un producto, compara precios en distintas tiendas.

5. Aprovecha al máximo los descuentos y rebajas.

6. Compra lo que realmente necesitas.

7. Planifica el menú con antelación y así te permitirá comprar los ingredientes antes de la época navideña, cuando los precios todavía no han subido.

8. A la hora de comprar, evita financiar la compra si no es realmente necesario.

9. Paga en efectivo o con tarjeta de débito para controlar mejor el gasto.

10. Si no, ve revisando de ve en cuando el extracto del banco.

¿Metes las zapatillas en la lavadora directamente? Pues espera: es importante seguir ciertas indicaciones

¿Metes directamente las zapatillas en la lavadora?
Novamas» Vida

Publicidad

Publicidad